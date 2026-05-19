قداسة البابا تواضروس يستقبل الأنبا مكاريوس الإريتري بالمقر البابوي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الثلاثاء، بالمقر البابوي بالقاهرة، نيافة الأنبا مكاريوس الإريتري.

وخلال اللقاء، اطمأن قداسة البابا على الحالة الصحية لنيافة الأنبا مكاريوس، إلى جانب متابعته لأحوال الخدمة والرعاية التي يقوم بها في نطاق خدمته، في إطار حرص الكنيسة على التواصل المستمر مع الآباء الأساقفة ومتابعة أوضاعهم الرعوية والصحية.

دعم روحي ورعوي

ويأتي هذا اللقاء ضمن اللقاءات الرعوية الدورية التي يحرص قداسة البابا تواضروس الثاني على عقدها مع الآباء الأساقفة، لمتابعة شؤون الخدمة وتقديم الدعم الروحي والرعوي.

ويعكس اللقاء اهتمام قداسة البابا تواضروس الثاني بالمتابعة الأبوية والراعوية لأساقفة الكنيسة، وحرصه على الاطمئنان المستمر على صحتهم وخدمتهم، بما يدعم مسيرة العمل الكنسي والرعوي داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.