قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة
وزير الصناعة: العنصر البشري محور رئيسي في استراتيجية 2030 وشراكة موسعة مع منظمة العمل الدولية
تراجع كبير.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 19-5-2026
موعد امتحان الفرصة الثانية في مادة البرمجة "العملي" لطلاب أولى ثانوي|قرار عاجل
اليوم النطق بالحكم في مقتل عروس المنوفية كريمة علي يد زوجها
اليوم.. إجراء قرعة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 بمقر اتحاد الكرة
كواليس أول أيام لجان المجمع المقدس.. تعديلات لائحية ومناقشات حول كهنة الصعيد والأحوال الشخصية
الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026
القاهرة تخطف أنظار أفريقيا اليوم.. ترقب واسع لقرعة تصفيات أمم أفريقيا 2027 ومصر تنتظر طريق الفراعنة
فضل صيام العشر الأوائل من ذي الحجة.. على جمعة: كل يوم يعادل سنة
أحداث متسارعة في طهران.. مقر خاتم الأنبياء يهدد.. ووزير خارجية باكستان يلتقي عراقجي
طالبة بدرجة أسطى.. نانسي طالبة علمي علوم بالمنيا احترفت مهن الرجال بالعمل في ورشة لإصلاح المعدات الكهربائية.. شاهد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مشروع قانون الأسرة الجديد.. الحكومة: الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا يستند إلى اعتبارات فقهية ونفسية

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

كشفت المذكرة الإيضاحية لـ مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد المقدم من الحكومة عن تعديلات موسعة تستهدف إعادة تنظيم ملفات الحضانة، وترتيب الحاضنين، وسن انتهاء الحضانة، ومسكن الزوجية بعد الطلاق، في إطار توجه تشريعي يهدف إلى تحقيق التوازن بين مصلحة الطفل وحقوق الطرفين عقب الانفصال.

مصلحة الطفل في مقدمة الاعتبارات

وخصص مشروع القانون نحو 20 مادة كاملة لتنظيم أحكام الحضانة، واضعًا مصلحة المحضون كمعيار أساسي في جميع القرارات المتعلقة بالرعاية والإقامة وترتيب المستحقين للحضانة.

ووفقًا للمادة (115)، جاء ترتيب الحاضنين بداية من الأم، ثم أم الأم وإن علت، ثم أم الأب، ثم الأخوات الشقيقات، فالأخوات لأم، ثم الأخوات لأب، يليهم باقي الأقارب من النساء بحسب درجة القرابة.

وتضمن المشروع تعديلًا لافتًا يتمثل في تقديم الأب في ترتيب الحضانة بعد الأم وأم الأم، في خطوة تعكس توجهًا جديدًا يراعي مصلحة الطفل وظروفه النفسية والاجتماعية، بعيدًا عن الجمود في الترتيب التقليدي للحضانة.

ضوابط دقيقة لاختيار الحاضن

ووضع مشروع القانون مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الحاضن لضمان توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل، حيث نصت المادة (116) على ضرورة توافر عدد من الضوابط، أبرزها:

العقل والبلوغ

الأمانة وحسن السلوك

القدرة على التربية والرعاية

السلامة من الأمراض المعدية

خلو بيئة الإقامة من العداء أو النفور تجاه الطفل

ويستهدف المشروع من خلال هذه الشروط حماية الطفل نفسيًا واجتماعيًا، وضمان تنشئته داخل بيئة مستقرة تساعده على النمو السليم.

انتهاء سن الحضانة عند 15 عامًا

ومن أبرز المواد التي أثارت نقاشًا واسعًا، المادة (118)، والتي حددت انتهاء سن الحضانة للذكر والأنثى عند بلوغ 15 عامًا.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن هذا التحديد جاء استنادًا إلى مراجعات فقهية وطبية، رأت أن هذه المرحلة العمرية تمثل بداية اكتمال النضج العقلي والنفسي، بما يمنح الطفل قدرة أكبر على الاختيار واتخاذ القرار.

وجاء هذا التوجه رغم مطالبات بعض الأطراف بخفض سن الحضانة، وهي المطالب التي لم يأخذ بها مشروع القانون الجديد.

تنظيم جديد لمسكن الحضانة

كما تناول المشروع ملف مسكن الحضانة، باعتباره من أكثر الملفات حساسية بعد الطلاق، حيث منح الحاضنة حق الاختيار بين الاستقلال بمسكن الزوجية أو الحصول على أجر مسكن مناسب.

وفي المقابل، منح المشروع للمطلق الحق في توفير مسكن بديل مناسب، مع منح المحكمة سلطة الفصل في مدى ملاءمة هذا المسكن حال وجود نزاع بين الطرفين.

قيود على الإقامة داخل مسكن الحضانة

ونصت المادة (131) على أنه في حال استقلت الحاضنة بمسكن الزوجية، فلا يجوز لها إقامة أشخاص آخرين داخل المسكن بخلاف الأطفال، إلا بموافقة المطلق أو في حالات الضرورة التي تقدرها المحكمة.

ويهدف هذا النص إلى الحد من النزاعات المتعلقة باستخدام مسكن الحضانة، وضمان تخصيصه لرعاية الأطفال فقط.

حالات سقوط بعض الحقوق

كما حدد مشروع القانون حالات سقوط بعض الحقوق المرتبطة بمسكن الحضانة، حيث نصت المادة (132) على سقوط حق الحاضنة في المطالبة بمسكن الحضانة إذا لم تتقدم بطلب خلال 6 أشهر من تاريخ علمها بالطلاق أو من تاريخ صدور الحكم النهائي.

فيما نصت المادة (133) على سقوط التزام الأب بتوفير مسكن حضانة إذا كان للمحضونين مال أو مسكن خاص يكفي لإقامتهم ومعيشتهم.

ويأتي مشروع القانون الجديد في إطار مساعي الدولة لإقرار تشريع متوازن ينظم العلاقات الأسرية بصورة أكثر وضوحًا، ويحد من النزاعات الممتدة بعد الطلاق، مع الحفاظ على مصلحة الطفل باعتبارها الأساس الحاكم لكافة مواد القانون.

قانون الأسرة مشروع قانون الأسرة مجلس النواب البرلمان النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

طاقه شمسيه

بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك

الرئيس السيسي

موعد زيادة المعاشات 2026 وبشرى سارة خلال أيام بتوجيهات من الرئيس السيسي

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

أسعار الطماطم

أسعار الطماطم بين الموجات الحارة والتصدير.. شعبة المصدرين تكشف أسباب الارتفاع المفاجئ وموعد الانفراجة

وزارة الداخلية

مصرع المتهم بقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين بـ أسيوط فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

شبورة

رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

ترشيحاتنا

إيران

دبلوماسي أمريكي سابق: طهران اكتسبت خبرة وواشنطن تُدار من شخص «لا يفهم»

ترامب

توم واريك: المفاوضات مع إيران غير مؤكدة وترامب مستعد لأي خيار عسكري

حزب الله

جيش الاحتلال يعلن اعتراض مسيرة لحزب الله في نهاريا شمالا

بالصور

عناية رئيس الشيفت.. نشر 9 ونص.. ابنة نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جريئة

ابنة نسرين امين تثير الجدل بإطلالة جريئة
ابنة نسرين امين تثير الجدل بإطلالة جريئة
ابنة نسرين امين تثير الجدل بإطلالة جريئة

قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه

قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه
قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه
قبل العيد.. طريقة عمل الرقاق البيتي بطعم زمان وخطوات مضمونة لنجاحه

ياسمين صبري تثير الجدل بفستان أسطوري.. شاهد

ياسمين صبرى
ياسمين صبرى
ياسمين صبرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد