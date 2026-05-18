مصرع المتهم بقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين بـ أسيوط فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تفاصيل ما تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية على المواطنين بشكل عشوائى بمركز أبنوب بأسيوط.



يشار إلى أنه بتاريخ اليوم 18 الجارى تبلغ لشرطة النجدة بقيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكى بإطلاق أعيرة نارية على المواطنين بشكل عشوائى بموقف أبنوب بأسيوط مما أسفر عن وفاة 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين.. وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ ، وأمكن تحديد مرتكب الواقعة وبتتبعه تبين هروبه إلى قطعة أرض زراعية بدائرة المركز ، ولدى إستشعاره بالقوات تم تبادل إطلاق النيران مما أسفر عن مصرعه .

وقد أشارت التحريات بأن مرتكب الواقعة يعانى منذ فترة من إضطرابات نفسية ويتلقى العلاج من خلال إحدى مستشفيات الأمراض النفسية بالقاهرة.