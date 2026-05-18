أيام بين الحياة والموت.. لحظات مؤثرة أثناء العثور على شاب مفقود في صحراء ليبيا

في منطقة صحراوية شمال ليبيا، اختفى الشاب الليبي مروان البهيجي لمدة خمسة أيام، قبل أن تنتهي رحلة بحث واسعة شارك فيها العشرات من الأهالي والأصدقاء بالعثور عليه حيًا، لكنه كان في حالة إنهاك شديد.

وأسفرت جهود البحث المكثفة عن الوصول إليه بعد 5 أيام من فقدانه، وسط حالة من الفرح والسعادة بين المشاركين في عملية الإنقاذ.

وكان الشاب قد فُقد عقب خروجه من أحد المواقع النفطية في المنطقة، قبل أن يضل طريقه داخل الصحراء الممتدة، ما أثار حالة من القلق والاستنفار بين السكان المحليين، ودفع إلى إطلاق حملات بحث واسعة اعتمدت بشكل أساسي على جهود الأهالي"

وشهدت لحظة العثور على مروان البهيجي مشاهد إنسانية مؤثرة، حيث اختلطت دموع الفرح بالتكبير والدعاء، عقب أيام من القلق والترقب بشأن مصيره، قبل أن تنجح الجهود الشعبية في إنقاذه وإعادته سالمًا.