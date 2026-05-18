بعثة سلة الأهلي رجال تغادر إلى رواندا للمشاركة في الـ BAL

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مطار القاهرة في طريقها إلى رواندا، استعدادًا للمشاركة في نهائيات البطولة الإفريقية للأندية لكرة السلة «BAL» رقم 6، والمقرر إقامتها بالعاصمة كيجالي خلال الفترة من 22 مايو حتى 30 مايو الجاري.

ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في جميع المباريات وتحقيق اللقب للمرة الثانية في تاريخ النادي بالمسمى الجديد، في ثالث مشاركاته بالبطولة.

وضمت قائمة الفريق كلًّا من:إيهاب أمين، عمر طارق، عمرو الجندي، أحمد أبو العلا «بيبو»، زاك لوفتون، جوناثان جوردن، كيفن مورفي، أوسايي أوسيفو، نوني أوموت، يوسف الغايش، عمرو زهران، بيبو زهران.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلًّا من:طارق الغنام مدير الفريق، ولينوس جافريل مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي دياسطي مدربًا مساعدًا، وياسر عبد الله محلل الأداء، وصلاح رجب طبيب الفريق، وأحمد حسن إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد رضا مدلك، وشريف محمد مدرب أحمال.

وأنهى الجهاز الإداري كافة الترتيبات الإدارية الخاصة بالسفر وأماكن الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب.