ميرنا وليد: مبسوطة بالتعاون مع مصطفى شوقي وكنت عايزة أريح من المسرح شوية

كشفت ميرنا وليد تفاصيل مشاركتها في مسرحية «ابن الأصول»، معلقة “المخرج الكبير مراد منير تواصل معها وقدم لها نص المسرحية وفكرتها، مشيرة إلى أنها كانت مترددة في البداية بسبب مشاركتها آنذاك مع الفنان محمد صبحي في مسرحية «فارس يكشف المستور»، مؤكدة أنها كانت قد قررت الابتعاد عن المسرح لفترة عقب انتهاء العرض”.

وأضافت: خلال لقاء لها لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياة”، «بعد حديثي مع الأستاذ مراد منير ولقائي بفريق العمل، شعرت بسعادة كبيرة ووافقت على المشاركة فورًا»، مؤكدة أن أجواء العمل اتسمت بالمحبة والتعاون بين جميع الفنانين.

وتابعت ميرنا وليد أنها التقت بالمطرب مصطفى شوقي قبل انطلاق عروض «ابن الأصول»، وقالت له حينها إنهما سيلتقيان قريبًا في عمل فني، وهو ما تحقق بالفعل من خلال المسرحية، مؤكدة أن شوقي نجح في أولى تجاربه المسرحية رغم رهبة الوقوف على خشبة المسرح، مضيفة: «أجاد تقديم الدور وكنا سعداء جدًا به، وأرى أن المسرحية ستكون انطلاقة قوية له في التمثيل».

وأشارت إلى أن البروفات كانت مميزة، وأن العرض المسرحي جمع نخبة من النجوم وسط أجواء يسودها الحب والانسجام، وهو ما انعكس على نجاح العمل وتفاعل الجمهور معه.