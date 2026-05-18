تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة أصفهان الإيرانية

أفادت وكالة "مهر" الإيرانية، اليوم الإثنين، أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في مدينة أصفهان، والسبب غير معروف.

وفي وقت سابق، من اليوم، فعلت الدفاعات الجوية الإيرنية في جزيرة قشم قرب مضيق هرمز، لأسباب غير معروفة.

وفي نفس السياق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه قرر تأجيل الهجوم العسكري الذي كان مقررًا ضد إيران؛ بعد طلبات مباشرة من قادة قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، في ظل انطلاق مفاوضات وصفها بـ”الجدية” مع طهران.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة Truth Social، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، طلبوا منه تأجيل العملية العسكرية المقررة ضد إيران، معتبرين أن فرص التوصل إلى اتفاق أصبحت ممكنة.

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق المحتمل يجب أن يضمن بشكل كامل عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي، مؤكدًا أنه أصدر توجيهات إلى وزير الدفاع بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانيال كاين بعدم تنفيذ الهجوم في الوقت الحالي.

وفي وقت سابق من اليوم أيضا، كشفت تقارير عبرية، أن سلاح الجو الإسرائيلي أعاد تشغيل قاعدة جوية قديمة قرب مطار بن جوريون، في خطوة مرتبطة بالاستعدادات العسكرية المتصاعدة على خلفية التوتر مع إيران.