مذيعة شهيرة تخسر 12 كيلو بسبب الامتناع عن طعام واحد .. تفاصيل

أثارت الكاتبة ومقدمة البرامج التلفزيونية سوزانا كونستانتين ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات الماضية بسبب تمكنها من إنقاص الوزن بطريقة غير تقليدية.

ووفقا لموقع dailystarكشفت سوزانا كونستانتين أنها تمكنت من خسارة 13 كيلوجرام في حوالي 12 أسبوع من خلال الامتناع عن نوع واحد من الطعام من نظامها الغذائي فقط.

قالت سوزانا في مقال لها في صحيفة صنداي تايمز أنها كانت مدمنة للشوكولاتة والحلويات الأخرى، ومع ذلك بفضل عزيمتها وإيمانها القوي ودعم الآخرين ، تغلبت على الأمر وفقدت ستة كيلوجرام تقريباً خلال ثلاثة أشهر.

وأضافات قائلة وصل الأمر إلى وضع لم يعد فيه خيار الخروج لتناول العشاء أو البقاء في المنزل في السرير مع مجموعة من المسلسلات التلفزيونية والشوكولاتة أمراً قابلاً للمقارنة، للأسف لم تكن الشوكولاتة تؤثر على وزني وطاقتي فحسب، بل على حياتي الاجتماعية ."

النتائج كانت مُرضية "بعد ثلاثة أشهر، وخسارة ستة كيلوغرامات، لم أعد أشعر برغبة شديدة في تناول شوكولاتة ليندت أو نستله. بالنسبة لشخص لم يمر عليه يوم واحد قبل الأول من مارس دون تناول الشوكولاتة، فهذا أمرٌ رائع. والأمر ليس معقداً، يكفي تناول الكثير من الخضراوات والتوت والتفاح والمكسرات."

ومع ذلك، قالت سوزانا إن هذا التحول ربما لم يكن ليتحقق لولا مساعدة صديقتها وزميلتها السابقة في السكن لولو التى دعتها إلى البرتغال حيث رافقتهما إدنا صديقة لولو وأخصائية التغذية التي أشرفت على عملية تنظيف الجسم من السموم بشكل كامل.

وأضافت: "لقد ألقت لولو بي فعلياً معصوبة العينين في هاوية غذائية خالية من السعادة وهي من تقود هذا التغيير الجذري ولكن بدلاً من التذمر، أدركت أنه كان تدخلاً إلهياً."

ليست هذه المرة الأولى التي تتحدث فيها سوزانا عن صحتهاففي العام الماضي تحدثت عن كيف ساعدها تحسين صحة أمعائها في تخفيف قلقها المصاحب لانقطاع الطمث.