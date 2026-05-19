إيران عن تهديدات ترامب : قواتنا مستعدة وسترد بسرعة على أي عدوان

أكد قائد مقر خاتم الأنبياء، يوم الاثنين أن القوات الإيرانية أصبحت مستعدة وسترد بسرعة وحزم على أي عدوان جديد من الأعداء.

يأتي ذلك بعد التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، حول إلغاء هجوم كان يعتزم شنه ضد إيران، بعد محادثات مع قادة السعودية والإمارات وقطر.

وفي نفس السياق، أفادت وكالة "مهر"، يوم الاثنين أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية في مدينة أصفهان و جزيرة قشم قرب مضيق هرمز والسبب غير معروف.

وقال الرئيس إنه قرر تأجيل الهجوم العسكري الذي كان مقررًا ضد إيران، بعد طلبات مباشرة من قادة قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة، في ظل انطلاق مفاوضات وصفها بـ”الجدية” مع طهران.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصة Truth Social، أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، طلبوا منه تأجيل العملية العسكرية المقررة ضد إيران، معتبرين أن فرص التوصل إلى اتفاق أصبحت ممكنة.

وأشار ترامب إلى أن الاتفاق المحتمل يجب أن يضمن بشكل كامل عدم امتلاك إيران لأي سلاح نووي، مؤكدًا أنه أصدر توجيهات إلى وزير الدفاع بيت هيجسيث ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانيال كاين بعدم تنفيذ الهجوم في الوقت الحالي.