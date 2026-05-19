أرسنال يقترب من لقب البريميرليج بفوز ثمين على بيرنلي

فاز فريق أرسنال على نظيره بيرنلي، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 37 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف أرسنال عن طريق كاي هافيرتز في الدقيقة 37.

تشكيل أرسنال أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري، جابرييل ماجاليس، ويليام ساليبا، كريستيان موسكيرا.

خط الوسط ديكلان رايس، مارتن أوديجارد، إيبيريتشي إيزي.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، كاي هافرتيز، لياندرو تروسارد.

ويحتل فريق أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة ويقترب من التتويج باللقب.