«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

أطلقت الفنانة اللبنانية دومينيك حوراني عملها الغنائي الجديد بالتعاون مع الفنانة الفلسطينية ميرا شتات بعنوان «أبو بصلة»، على مختلف المنصات الرقمية، ولاقى العمل تفاعلاً واسعاً من الجمهور.

أغنية ابو بصلة

تحمل الأغنية طرحاً للواقع السياسي في لبنان والوطن العربي بأسلوب جريء وخفيف في آنٍ واحد، وتجمع بين إيقاع عصري وكلمات تمس يوميات الناس وهمومهم بطريقة فنية ذكية.

كتبت كلمات الأغنية ميرا شتات، بينما وقّع اللحن كل من سيج تاليا وميرا شتات، وتولى التوزيع الموسيقي سيج تاليا وحسام الجيلاني، فيما قام أحمد أبو جاد بمهمة الميكس والماستر يونغ.

أعمال دومينيك حوراني

يؤكد هذا العمل مجدداً حضور دومينيك القوي على الساحة الفنية، خاصة أن أغانيها السابقة لا تزال تحقق انتشاراً واسعاً وتتصدر الترند بين الحين والآخر، ومن أبرزها «الخاشوقة» و«عتريس» اللتان شكّلتا حالة خاصة لدى الجمهور بأسلوبهما المختلف وإيقاعهما السريع الذي اشتهرت به دومينيك.