قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رصد طائرات مسيرة.. تفعيل الدفاع الجوي فوق جزيرة كيش وأصفهان بإيران
أبو العينين يستجيب لطلب ممدوح عباس: سيراميكا كليوباترا يتنازل عن 15 ألف تذكرة لجماهير الزمالك
رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
لحظات من المحبة.. جيران مسيحيون يشاركون جارتهم فرحة السفر للحج
أرسنال يقترب من لقب البريميرليج بفوز ثمين على بيرنلي
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟
بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك
إيران عن تهديدات ترامب : قواتنا مستعدة وسترد بسرعة على أي عدوان
تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة أصفهان الإيرانية
«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة
مذيعة شهيرة تخسر 12 كيلو بسبب الامتناع عن طعام واحد .. تفاصيل
بـ 431 مليار جنيه.. ننقل النواب توافق على موازنة الهيئة القومية للأنفاق.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

بـ 431 مليار جنيه.. ننقل النواب توافق على موازنة الهيئة القومية للأنفاق.. تفاصيل

وحيد قرقر
وحيد قرقر
ماجدة بدوى

وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، علي مشروع موازنة الهيئة القومية للأنفاق للعام المالي 2026/2027.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للانفاق، مشروع الموازنة، حيث بلغت إجمالي تقديرات موازنة الهيئة للعام المالى 2026/2027 مبلغ 430 مليار و823 مليون و666 ألف جنية بينما بلغت اعتمادات الهيئة للعام المالى 2025/2026 مبلغ ٣٥١ مليار و١٢٧ مليون و٦٠٨ ألف جنيه

بزيادة قدرها ٧٩ مليار و٦٩٦ مليون و٥٨ ألف جنيه، وبنسبة زيادة بلغت نحو ٢٢,٧٪.

وأضاف،: بلغت جملة الموازنة الجارية للعام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ مبلغ ٧٣ مليار و٩٣ مليون و٤٧٠ ألف جنيه، مقابل ٥٠ مليار و١١٨ مليون و٥٨٩ ألف جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها ٢٢ مليار و٩٧٤ مليون و٨٨١ ألف جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو 45,8%

وتابع،: بلغت جملة الموازنة الرأسمالية للهيئة في مشروع موازنة العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧ مبلغ ٣٥٧ مليار و٧٣٠ مليون و١٩٦ ألف جنيه، مقابل ٣٠١ مليار و٩ ملايين و١٩ ألف جنيه في العام المالي السابق، بزيادة قدرها ٥٦ مليار و٧٢١ مليون و١٧٧ ألف جنيه، بنسبة زيادة بلغت نحو ١٨,٨٪، وتنقسم الموازنة الرأسمالية إلى استخدامات استثمارية وتحويلات رأسمالية.

تنفيذ مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي

وأكد النائب وحيد قرقر رئيس اللجنة، أن اللجنة تقدر الدور الكبير الذي تضطلع به الهيئة القومية للأنفاق في تنفيذ مشروعات النقل السككي بالجر الكهربائي، وما تتطلبه هذه المشروعات من استثمارات ضخمة وتمويل طويل الأجل وفترات تنفيذ ممتدة، وهو ما يفسر جانبًا من ارتفاع بنود القروض والفوائد، ومع التسليم بطبيعة هذه المشروعات وأهميتها في تطوير منظومة النقل الجماعي المستدام، متابعا، إلا إن ذلك لا يحول دون ممارسة الرقابة البرلمانية في الوقوف على كفاءة إدارة هذه الاستثمارات، ومدى قدرة الهيئة على تعظيم إيراداتها الذاتية، وترشيد مصروفات التشغيل، وخفض تكلفة الصيانة، وقياس معدلات الركاب الفعلية مقارنة بالمستهدف.

 كما أشار إلى ضرورة متابعة مستوى التكامل بين وسائل النقل المختلفة، وضمان جودة الخدمة وسلامة الركاب، بما يحقق أفضل استخدام للمال العام، ويعظم العائد الاقتصادي والاجتماعي من هذه المشروعات الحيوية، ويعزز استدامتها على المدى الطويل.

وشهد الاجتماع تساؤلات ومناقشات حول موقف الهيئة من تعظيم الموارد، مثل استغلال المساحات التجارية والإعلانية والخدمات المرتبطة بالمحطات والخطوط، في ضوء ارتفاع حجم الاستثمارات المنفذة.

وكذلك تضمنت المناقشات أثر المشروعات الجاري تنفيذها على الإيرادات المتوقعة للهيئة خلال السنوات التالية، خاصة أن الموازنة الحالية تظهر عجز نشاط كبير رغم زيادة الإيرادات، وكذلك موقف المشروعات التي تم إدراج اعتمادات لها في العام المالي السابق، ومدى الالتزام بمعدلات التنفيذ المخططة قبل طلب اعتمادات جديدة في العام المالي ٢٠٢٦/٢٠٢٧.

وتساءل الأعضاء عن إعداد خطة واضحة للتكامل التعريفي والتذاكر المشتركة بين المونوريل والمترو والقطار الكهربائي الخفيف والأتوبيس الترددي.

وأثار النائب وحيد قرقر، نقطة خاصة بمقابل التحسين الذى من المفترض أن تحصل عليه وزارة النقل وهيئاتها بسبب ما تقوم به من مشروعات تحقق نقلة وطفرة في المناطق الجديدة.

و بدوره عقب رئيس الهيئة القومية للأنفاق، بأن تلك النقطة هامة للغاية وأن هناك خطوات لتنفيذها بالفعل بين مشروعات النقل والعاصمة الإدارية.

نقل النواب موازنة الهيئة القومية وحيد قرقر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

يوم عرفة

متى يوم عرفة 2026؟ اعرف فضل صيامه ودعاءه المستجاب والأعمال المستحبة فيه

العشر من ذي الحجة

أستاذ بالأزهر: الذكر والتكبير في العشر من ذي الحجة طريقٌ للحاق بأهل الفضل

توقيع بروتوكول بين دار الإفتاء وجمعية سفراء الهداية

توقيع بروتوكول بين دار الإفتاء وجمعية سفراء الهداية لتعزيز التعاون المشترك

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد