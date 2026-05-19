قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رصد طائرات مسيرة.. تفعيل الدفاع الجوي فوق جزيرة كيش وأصفهان بإيران
أبو العينين يستجيب لطلب ممدوح عباس: سيراميكا كليوباترا يتنازل عن 15 ألف تذكرة لجماهير الزمالك
رياح الخماسين وشبورة كثيفة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة
لحظات من المحبة.. جيران مسيحيون يشاركون جارتهم فرحة السفر للحج
أرسنال يقترب من لقب البريميرليج بفوز ثمين على بيرنلي
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟
بعد تصريحات الكهرباء.. أسعار وكيفية تركيب طاقة شمسية في منزلك
إيران عن تهديدات ترامب : قواتنا مستعدة وسترد بسرعة على أي عدوان
تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة أصفهان الإيرانية
«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة
مذيعة شهيرة تخسر 12 كيلو بسبب الامتناع عن طعام واحد .. تفاصيل
بـ 431 مليار جنيه.. ننقل النواب توافق على موازنة الهيئة القومية للأنفاق.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 19-5-2026؛ في ظل تغيرات أسعار الاونصة والدولار عالميًا وتحركات الأسواق الدولية، ما انعكس مباشرة على حركة البيع والشراء داخل سوق الصاغة المحلي.

ويتابع المستثمرون والمواطنون بشكل مكثف سعر الذهب اليوم في مصر باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والتحوط ضد التضخم، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. آخر تحديث

جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية وفق آخر تحديث على النحو التالي:

  • عيار 24:
    سعر البيع: 7,865 جنيها
    سعر الشراء: 7,815 جنيها
الهند ترفع الرسوم الجمركية على الذهب والفضة لمواجهة تداعيات حرب الشرق الأوسط
  • عيار 18:
    سعر البيع: 5,895 جنيها
    سعر الشراء: 5,865 جنيها
  • عيار 14:
    سعر البيع: 4,585 جنيها
    سعر الشراء: 4,560 جنيها
  • عيار 21:
    سعر البيع: 6,880 جنيها
    سعر الشراء: 6,840 جنيها
  • الجنيه الذهب:
    سعر البيع: 55,040 جنيها
    سعر الشراء: 54,720 جنيها

سعر الأونصة اليوم في مصر

الذهب يتراجع مع قفزة النفط وصعود الدولار بعد تبدد آمال السلام بين أمريكا وإيران
  • الأونصة بالجنيه المصري:
    سعر البيع: 244,560 جنيها
    سعر الشراء: 243,140 جنيها
  • الأونصة بالدولار الأمريكي:
    4,545.04 دولار

سعر الدولار وتأثيره على الذهب

سجل دولار الصاغة اليوم نحو:
53.81 جنيه مقابل 53.32 جنيه في البنك

ويعد سعر الدولار أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث يؤدي أي ارتفاع في العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة الذهب محليًا، والعكس صحيح.
 

تحليل حركة أسعار الذهب اليوم

يؤكد خبراء سوق الذهب أن حالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض تعود إلى:

  • تقلبات سعر الدولار عالميًا ومحليًا
  • تغيرات أسعار الأونصة في البورصات العالمية
  • حجم الطلب المحلي على الذهب
  • التوترات الاقتصادية والسياسية الدولية

كما يشيرون إلى أن السوق ما زال يتسم بالحذر، مع توقعات باستمرار التحركات السعرية خلال الفترة المقبلة.

ويبحث المهتمون بأسعار الذهب اليوم عن أسعار الذهب اليوم، سعر الذهب في مصر، سعر الذهب عيار 21، سعر الجنيه الذهب، سعر الأونصة، أسعار الذهب الآن، الذهب اليوم في مصر، تحديث أسعار الذهب، سعر الدولار اليوم، سوق الصاغة مصر.

أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء آخر تحديث أسعار الذهب اليوم الثلاثاء عيار 24 عيار 21 سعر الدولار وتأثيره على الذهب تحليل حركة أسعار الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح

العدادات الكودية تعود إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى سارة لهؤلاء

الحكومة

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

انكسار الموجة الحارة

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

مجتبى خامنئي

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

حالة الطقس

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

انقطاع المياه

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

بالصور

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو
سيارات ‏SUV‏ زيرو

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

فيديو

دومينيك حوراني

«أبو بصلة».. دومينيك حوراني تشعل الساحة بأغنية جديدة

شروط شراء الاضاحي

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

الشهيد محمد قطب رمضان

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

عفراء سلطان

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد