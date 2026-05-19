أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 في مصر.. عيار 21 بكام؟

ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر اليوم الثلاثاء 19-5-2026؛ في ظل تغيرات أسعار الاونصة والدولار عالميًا وتحركات الأسواق الدولية، ما انعكس مباشرة على حركة البيع والشراء داخل سوق الصاغة المحلي.
ويتابع المستثمرون والمواطنون بشكل مكثف سعر الذهب اليوم في مصر باعتباره أحد أهم أدوات الادخار والتحوط ضد التضخم، خاصة مع استمرار التقلبات الاقتصادية العالمية.
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء .. آخر تحديث
جاءت أسعار الذهب في السوق المحلية وفق آخر تحديث على النحو التالي:
- عيار 24:
سعر البيع: 7,865 جنيها
سعر الشراء: 7,815 جنيها
- عيار 18:
سعر البيع: 5,895 جنيها
سعر الشراء: 5,865 جنيها
- عيار 14:
سعر البيع: 4,585 جنيها
سعر الشراء: 4,560 جنيها
- عيار 21:
سعر البيع: 6,880 جنيها
سعر الشراء: 6,840 جنيها
- الجنيه الذهب:
سعر البيع: 55,040 جنيها
سعر الشراء: 54,720 جنيها
سعر الأونصة اليوم في مصر
- الأونصة بالجنيه المصري:
سعر البيع: 244,560 جنيها
سعر الشراء: 243,140 جنيها
- الأونصة بالدولار الأمريكي:
4,545.04 دولار
سعر الدولار وتأثيره على الذهب
سجل دولار الصاغة اليوم نحو:
53.81 جنيه مقابل 53.32 جنيه في البنك
ويعد سعر الدولار أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث يؤدي أي ارتفاع في العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة الذهب محليًا، والعكس صحيح.
تحليل حركة أسعار الذهب اليوم
يؤكد خبراء سوق الذهب أن حالة التذبذب بين الارتفاع والانخفاض تعود إلى:
- تقلبات سعر الدولار عالميًا ومحليًا
- تغيرات أسعار الأونصة في البورصات العالمية
- حجم الطلب المحلي على الذهب
- التوترات الاقتصادية والسياسية الدولية
كما يشيرون إلى أن السوق ما زال يتسم بالحذر، مع توقعات باستمرار التحركات السعرية خلال الفترة المقبلة.
ويبحث المهتمون بأسعار الذهب اليوم عن أسعار الذهب اليوم، سعر الذهب في مصر، سعر الذهب عيار 21، سعر الجنيه الذهب، سعر الأونصة، أسعار الذهب الآن، الذهب اليوم في مصر، تحديث أسعار الذهب، سعر الدولار اليوم، سوق الصاغة مصر.