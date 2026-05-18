سعر الذهب في مصر عيار 21 مفاجأة.. اشتري الآن

يتابع حركة سعر الذهب اليوم في مصر عدد كبير من المواطنين والمستثمرين، في ظل ارتباط أسعار الذهب بالتغيرات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على حركة البيع والشراء داخل الأسواق المحلية.

سعر الذهب اليوم في مصر

ويزداد اهتمام المواطنين بمتابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء بهدف الادخار والحفاظ على قيمة الأموال، أو لاتخاذ قرارات الشراء والبيع في التوقيت المناسب، خاصة مع استمرار حالة التذبذب التي يشهدها سوق الذهب عالميا خلال الفترة الحالية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر

العيار سعر البيع سعر الشراء



عيار 24 7,865 جنيه 7,815 جنيه

عيار 21 6,880 جنيه 6,840 جنيه

عيار 18 5,895 جنيه 5,865 جنيه

عيار 14 4,585 جنيه 4,560 جنيه

الجنيه الذهب 55,040 جنيه 54,720 جنيه

الأونصة بالجنيه 244,560 جنيه 243,140 جنيه

الأونصة بالدولار 4,563.71 دولار

أسعار الذهب اليوم في مصر

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفقا لعدة عوامل اقتصادية رئيسية، يأتي في مقدمتها حجم العرض والطلب، حيث يؤدي ارتفاع معدلات الطلب مع محدودية المعروض إلى صعود الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج العالمي في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا مهما في توجيه حركة المستثمرين، إذ يدفع انخفاض الفائدة الكثيرين إلى التوجه نحو الذهب باعتباره أحد أهم الملاذات الآمنة، ما يؤدي إلى زيادة الطلب عليه وارتفاع قيمته في الأسواق العالمية.

وتؤثر أيضا تحركات أسعار النفط، والتوترات السياسية والاقتصادية العالمية، على أداء سوق الذهب، حيث يفضل المستثمرون اللجوء إلى المعدن الأصفر كوسيلة للتحوط وحماية أموالهم من تقلبات الأسواق والأزمات الاقتصادية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب يحافظ على مكانته كملاذ آمن

ويواصل الذهب الحفاظ على مكانته كأحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار الآمن، خاصة خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى قطاع كبير من المواطنين الراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب محل اهتمام واسع خلال الفترة المقبلة، مع استمرار تأثير المتغيرات الاقتصادية العالمية وتحركات الأسواق الدولية على أسعار المعدن الأصفر، الأمر الذي يبقي أسعار الذهب تحت المتابعة المستمرة من جانب المستثمرين والمستهلكين.