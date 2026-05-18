وزير العلم الأذربيجاني يشيد بتطوير مناهج العربي المصرية ويرحب بالتعاون التعليمي مع مصر

إلتقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد أمين أمر اللهيف وزير العلم والتربية بجمهورية أذربيجان، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم المنعقد بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال التعليم.

وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون في مجال تدريس اللغة العربية داخل المدارس الأذربيجانية، خاصة في المرحلة الثانوية، والتوسع في عدد المدارس التي تدرس اللغة العربية داخل دولة أذربيجان، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين البلدين.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وأذربيجان، والحرص على توسيع آفاق التعاون في المجالات التعليمية المختلفة.

وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم لدولة أذربيجان في مجال تطوير تعليم اللغة العربية، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة ومتراكمة في هذا المجال، وما حققته من إنجازات ملموسة في تطوير مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها وفق أحدث النظم التعليمية.

ومن جانبه، أعرب أمين أمر اللهيف وزير العلم والتربية الأذربيجاني عن تقديره للتجربة المصرية في تطوير منظومة التعليم، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها في عدد من المجالات التعليمية.

نقل الخبرات وتبادل التجارب الناجحة

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير منظومة التعليم الفني، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة من خلال تبادل الزيارات بين الوفود التعليمية والفنية، بما يسهم في نقل الخبرات وتبادل التجارب الناجحة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات التعليمية.

وقد حضر اللقاء السيد مارك هوارد مدير عام المجلس الثقافي البريطاني في مصر، والأستاذة أميرة عواد منسق العلاقات الدولية بوزارة التربية والتعليم.