قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط مورينيو للعودة إلى ريال مدريد.. صلاحيات كاملة وحسم ملف الصفقات
حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة
اختفاء صاحبة أجمل عيون بالغردقة يثير الجدل.. ما القصة
جيمس روبنز: الضغوط الاقتصادية والحصار يدفعان إيران للتحرك سريعًا نحو اتفاق
بعد اغتيال الحداد .. تعيين محمد عودة قائدا للجناح العسكري في غزة
برشلونة يكافئ فليك بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني
كاف يعلن استضافة السنغال أمم إفريقيا 2026 للكرة الشاطئية
وزير الصناعة: ارتفاع عالمي مرتقب لأسعار الخردة وإعادة التدوير في 2027
إنذار نووي يهز أوروبا.. أوكرانيا تتهم بيلاروسيا بتهديد الأمن العالمي
أولى صفقات حقبة ألونسو.. تشيلسي يقترب من هداف برينتفورد
القيادة الأمريكية: غيرنا مسار 84 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على إيران
وزير العلم الأذربيجاني يشيد بتطوير مناهج العربي المصرية ويرحب بالتعاون التعليمي مع مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير العلم الأذربيجاني يشيد بتطوير مناهج العربي المصرية ويرحب بالتعاون التعليمي مع مصر

وزير التعليم يجتمع مع وزير العلم الأذربيجاني
وزير التعليم يجتمع مع وزير العلم الأذربيجاني
ياسمين بدوي

إلتقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السيد أمين أمر اللهيف وزير العلم والتربية بجمهورية أذربيجان، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات المنتدى العالمي للتعليم المنعقد بالعاصمة البريطانية لندن، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات في مجال التعليم.

وتناول اللقاء مناقشة سبل التعاون في مجال تدريس اللغة العربية داخل المدارس الأذربيجانية، خاصة في المرحلة الثانوية، والتوسع في عدد المدارس التي تدرس اللغة العربية داخل دولة أذربيجان، بما يسهم في تعزيز التبادل الثقافي والمعرفي بين البلدين.

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عمق العلاقات التي تجمع بين مصر وأذربيجان، والحرص على توسيع آفاق التعاون في المجالات التعليمية المختلفة.

وأعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته بهذا التعاون، مؤكدًا حرص مصر على تقديم كافة أوجه الدعم لدولة أذربيجان في مجال تطوير تعليم اللغة العربية، مشيرًا إلى ما تمتلكه مصر من خبرات كبيرة ومتراكمة في هذا المجال، وما حققته من إنجازات ملموسة في تطوير مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها وفق أحدث النظم التعليمية.

ومن جانبه، أعرب أمين أمر اللهيف وزير العلم والتربية الأذربيجاني عن تقديره للتجربة المصرية في تطوير منظومة التعليم، مؤكدًا تطلع بلاده إلى تعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها في عدد من المجالات التعليمية.

 نقل الخبرات وتبادل التجارب الناجحة

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجال التعليم الفني والتدريب المهني (TVET)، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في تطوير منظومة التعليم الفني، بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل واحتياجات التنمية.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة من خلال تبادل الزيارات بين الوفود التعليمية والفنية، بما يسهم في نقل الخبرات وتبادل التجارب الناجحة، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات التعليمية.

وقد حضر اللقاء السيد مارك هوارد مدير عام المجلس الثقافي البريطاني في مصر، والأستاذة أميرة عواد منسق العلاقات الدولية بوزارة التربية والتعليم.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم التربية والتعليم التعليم تطوير مناهج اللغة العربية تطوير تعليم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

وزير التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

الاهلي

قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل

الذهب

فرصة للشراء …أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل انخفاضاً ملحوظاً

ترشيحاتنا

خالد الغندور

خالد الغندور يكشف تطورات الحالة الصحية لـ ييس توروب مدرب الأهلي

طلائع الجيش

طلائع الجيش يتقدم على فاركو بهدف إسلام محارب في الشوط الأول

رضا سليم

الأهلي يحسم موقف رضا سليم بعد نهاية إعارته مع الجيش الملكي

بالصور

5 سيارات الأقوى في تاريخ لامبورجيني

لامبورجيني
لامبورجيني
لامبورجيني

غلق مركزين للأشعة بسبب مخالفات صحية وإدارية خلال حملات تفتيش بالزقازيق

غلق
غلق
غلق

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

الأكاديمية العسكرية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية

الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس

فيديو

فيديو الطالب والمعلم

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

الزمالك

بعد ضياع الكونفدرالية.. قرارات عاجلة داخل الزمالك

صاحبة أجمل عيون بالغردقة

اختفاء صاحبة أجمل عيون بالغردقة يثير الجدل.. ما القصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد