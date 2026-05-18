اختفاء صاحبة أجمل عيون بالغردقة يثير الجدل.. ما القصة

شهدت مدينة الغردقة خلال الساعات الماضية حالة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول منشورات تتحدث عن اختفاء فتاة أطلق عليها رواد السوشيال ميديا لقب “صاحبة أجمل عيون بالغردقة”، بسبب صورها اللافتة التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب روايات متداولة، فإن الفتاة اختفت بشكل مفاجئ بعد أيام قليلة من انتشار صورها على نطاق واسع، ما دفع العشرات لتداول قصص وتكهنات مختلفة حول أسباب اختفائها، وسط حالة من القلق بين المتابعين.

وتعود بداية الواقعة إلى تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو نشره سائح فرنسي يعمل صانع محتوى، ظهر خلاله أثناء حديثه عن طفلة صغيرة التقاها بأحد شوارع مدينة الغردقة، معبرًا عن إعجابه الشديد بملامحها البريئة وعفويتها اللافتة، وهو ما أثار تفاعلًا واسعًا داخل مصر وخارجها.

