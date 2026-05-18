المتحف المصري بالقاهرة يحصد جائزة أفضل الممارسات المتحفية لعام 2026

أعلنت إدارة المتحف المصري بالقاهرة، عن فوز المتحف بجائزة "أفضل الممارسات المتحفية"، والمقدمة من اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف (ICOM Egypt) - لجنة المتاحف في البحث العلمي.



​جائزة رفيعة المستوى



اوضحت إدارة المتحف، أن ​تأتي هذه الجائزة الرفيعة تتويجاً للجهود المستمرة التي يبذلها قطاع البحث العلمي والترميم بالمتحف، وتأكيداً على دور المتحف المصري ليس فقط كحاضن لأعظم كنوز البشرية، بل كمركز بحثي رائد يُطبق أعلى المعايير الدولية في دراسة وتوثيق وصون التراث الإنساني.



​

ووجهت إدارة المتحف، الشكر والتقدير لجميع الأثريين، المرممين، والباحثين، وكل فريق العمل بالمتحف الذين يواصلون الليل بالنهار بإخلاص وشغف، ليبقى "متحف القاهرة" دائماً في الصدارة.

يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري بالقاهرة في القرن الـ 19 والذى شهد افتتاحة حضور الخديوي عباس حلمي الثاني فى 15 نوفمبر 1902، ويصنف بانه أقدم متحف آثري في الشرق الأوسط ،ويقتني بداخل طرقته الممتدة على قطع آثرية فريدة تعود لعدة عصور.

وصمم المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورغون الشكل الهندسي لـ المتحف المصري بالقاهرة والمتميز بشكل العمارة اليونانية الرومانية ، وذلك عقب مسابقة عالمية تمت عام 1895 ميلاديا ، ليكون أيقونة المتاحف حول العالم ومزارا سياحيا يقصد سائحي العالم.

ويضم المتحف المصري بالقاهرة أشهر القطع الاثرية عبر تاريخة كان ابرزها قناع الملك توت عنخ آمون الذى انتقل الى المتحف المصري الكبير ، بالاضافة الي قطع آثرية للمجموعة الجنائزية ليويا وتويا ولوحة نارمر بالااضفة الي تماثيل خاصة بملوك وملكات مصر في العصر القديم.

​