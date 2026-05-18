شروط مورينيو للعودة إلى ريال مدريد.. صلاحيات كاملة وحسم ملف الصفقات

كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل الشروط التي وضعها المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو من أجل العودة لتدريب ريال مدريد بداية من الموسم المقبل، في ظل اقترابه من خلافة ألفارو أربيلوا على رأس القيادة الفنية للفريق الملكي.

وبحسب التقارير، يستعد مورينيو لمغادرة بنفيكا البرتغالي؛ من أجل تولي تدريب ريال مدريد بعقد يمتد حتى عام 2028، وسط ثقة كبيرة من المدرب البرتغالي في قدرته على إعادة الفريق للطريق الصحيح.

وذكرت شبكة "One Football" نقلًا عن إذاعة "كوبي" الإسبانية، أن مورينيو يرى نفسه قادرًا على إصلاح الأوضاع داخل ريال مدريد، سواء على المستوى الفني أو داخل غرفة الملابس، التي تعاني مؤخرًا من أزمات وانقسامات بين اللاعبين.

وأضاف التقرير أن المدرب البرتغالي وضع الانضباط داخل غرفة الملابس كأولوية قصوى، مؤكدًا رغبته في فرض سيطرته الكاملة على الفريق وإعادة الاستقرار للنادي.

كما طلب مورينيو من إدارة ريال مدريد منحه صلاحيات كاملة فيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة، مع حقه في تحديد المراكز التي تحتاج للتدعيم واختيار اللاعبين المناسبين.

وشملت مطالب المدرب البرتغالي أيضًا، الحصول على ضمانات بعدم تدخل الإدارة في قراراته الفنية، سواء في التدريبات أو اختيار التشكيل الأساسي للفريق.

وأبدى مورينيو رغبته في تقليل المؤتمرات الصحفية التي لا يرى لها جدوى، بالإضافة إلى اصطحاب كامل جهازه المعاون للعمل معه داخل سانتياجو برنابيو.

وأكدت التقارير أن إدارة ريال مدريد وافقت على جميع شروط مورينيو، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن عودته عقب نهاية الموسم الحالي.