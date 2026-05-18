قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، عن قرار حاسم من إدارة كرة القدم بالنادي الأهلي، بشأن المدير الفني الجديد للفريق الكروي الأول، خلفا للدنماركي ييس توروب.



وقال إبراهيم فايق في تصريحات خلال برنامجه على "إم بي سي مصر 2" إن ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، وسيد عبدالحفيظ، عضو مجلس الإدارة، قررا بنسبة 99% التعاقد مع مدير فني أجنبي لتدريب الفريق.

وأضاف أن إدارة الأهلي في الوقت الحالي لا تميل إلى المدرب المصري، وكل الأسماء المرشحة أصبحت بعيدة تماما عن الصورة.



رحيل جهاز ييس توروب عن الأهلي

وأوضح شوبير أن إدارة الأهلي تستعد لتوجيه الشكر إلى جهاز المدرب ييس توروب عقب مواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في الدوري الممتاز، مؤكدًا أن المدرب وافق على الاكتفاء بالفترة التي تولى خلالها المسؤولية الفنية للفريق.

وأضاف أن الأهلي يدرس عدة خيارات لاختيار مدير فني جديد يقود الفريق في الموسم القادم، خاصة مع رغبة الإدارة في تجهيز مشروع قوي للمنافسة على البطولات المحلية والقارية.

موقف إمام عاشور من الرحيل

وفي سياق آخر، نفى شوبير وجود أي عروض أوروبية رسمية في الوقت الحالي لضم إمام عاشور، موضحًا أن اللاعب لم يضع أي شروط أمام إدارة النادي بشأن تجديد عقده أو الاستمرار داخل الفريق.

وأشار إلى أن إمام عاشور يفضل البقاء مع الأهلي خلال المرحلة المقبلة، في ظل شعوره بالاستقرار ورغبته في مواصلة تحقيق البطولات مع الفريق الأحمر.

حكام أجانب لمباراة الزمالك وسيراميكا

كما كشف شوبير أن اتحاد الكرة المصري تواصل مع 6 دول أوروبية من أجل استقدام طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في ختام منافسات الدوري الممتاز، وذلك بعد الطلب الرسمي الذي تقدم به الزمالك لإسناد اللقاء لحكام أجانب.