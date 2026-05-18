خبر سار لجماهير الأهلي بشأن توروب

كشف الناقد الرياضي محمود شوقي خلال برنامج الكورة مع فايق، عن تطورات ملف المدير الفني الدنماركي ييس توروب مع النادي الأهلي.

وأوضح شوقي أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد توقيع مخالصة مالية وتسوية نهائية بين الطرفين، تتضمن إقرارًا بعدم اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، بما ينهي العلاقة بشكل رسمي بالتراضي.

وأشار إلى أن المدرب الدنماركي من المقرر أن يغادر في صباح يوم 22 مايو الجاري، عقب مباراة الأهلي أمام المصري، مؤكدًا أن كافة الإجراءات تسير في اتجاه الانفصال الودي بين الطرفين خلال الفترة الحالية.