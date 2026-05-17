بعد طرح «شطة».. شذى: الأغنية روحها حلوة وردود الأفعال أسعدتني

أعربت النجمة شذى ، عن سعادتها الكبيرة بردود الأفعال التي تلقتها على أحدث أغانيها شطة، والتي طرحتها مؤخرًا بالتعاون مع روتانا، مؤكدة أن الأغنية حققت تفاعلًا واسعًا منذ طرحها على مختلف المنصات الموسيقية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتعاونت شذى، في الأغنية مع الشاعر حازم إكس، والملحن كريم الصباغ، والموزع الموسيقي فلسطيني، حيث يعد هذا العمل ثالث تعاون يجمعها بروتانا، بعد النجاح الذي حققته في أغنيتي زمانك دلوقت وكده OK، وتابعت أنها مبسوطة بالعمل مع المنتج أسامة رشدى الذى حرص على ظهور العمل بشكل مميز.

وقالت شذى، إن أغنية شطة تتميز بخفة روحها وكلماتها البسيطة القريبة من الجمهور، مضيفة: الأغنية لذيذة وطعمها خفيف وروحها حلوة، وكلماتها قريبة من الناس، معربة عن أمنياتها بأن تستمر الأغنية في تحقيق النجاح خلال الفترة المقبلة.

أغنية شطة

وتنتمي "شطة" إلى لون الـ"لايت بوب"، حيث تقدم شذى من خلالها تجربة مختلفة تعتمد على أجواء خفيفة وروح كوميدية تضفي حالة من البهجة والمرح لدى الجمهور.

وتمثل هذه الأغنية خطوة جديدة في مشوارها الفني، إذ تعد الأولى لها في هذا النوع الغنائي، ما يعكس سعيها الدائم للتجديد والتنوع في اختياراتها الموسيقية.

ويأتي طرح «شطة» ضمن سلسلة من الأعمال الغنائية التي تسعى شذى من خلالها إلى تقديم ألوان موسيقية متنوعة تناسب مختلف الأذواق، مع الحفاظ على طابعها الغنائي المميز.