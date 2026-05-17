50 جنيها.. أسرع طريقة لاستخراج شهادة الميلاد المميكنة

يشهد البحث عن طرق استخراج شهادة الميلاد المميكنة تزايدا ملحوظا من المواطنين، خاصة بعد التوسع في استخدام الماكينات الذكية الحديثة التي تشبه ماكينات الصراف الآلي ATM، والتي تتيح الحصول على المستندات الرسمية بسهولة وسرعة دون الحاجة للانتظار داخل مكاتب السجل المدني.

استخراج شهادة الميلاد المميكنة

وتعتمد هذه الماكينات على نظام إلكتروني متطور يبدأ باختيار نوع الخدمة المطلوبة من القائمة الرئيسية على الشاشة، حيث تتيح حاليا استخراج شهادات الميلاد المميكنة كمرحلة أولى، مع خطط مستقبلية لإضافة المزيد من الخدمات والمستندات الرسمية.

ويقوم المواطن بإدخال بياناته الأساسية والرقم القومي، ثم تأتي خطوة التحقق من الهوية باستخدام بصمة الإصبع أو تقنية التعرف على الوجه، لضمان أعلى درجات الأمان والخصوصية ومنع أي محاولات للتلاعب أو انتحال الهوية.

وتعد السرعة من أبرز مزايا هذه الخدمة، إذ يمكن استخراج شهادة الميلاد المميكنة خلال أقل من دقيقتين، بدلا من قضاء ساعات طويلة في الطوابير والإجراءات التقليدية.

وبعد مراجعة البيانات، يتيح الجهاز سداد الرسوم المقررة سواء نقديا من خلال الماكينة نفسها أو عبر بطاقات الدفع الإلكتروني، لتتم بعدها طباعة الشهادة الرسمية بشكل فوري بجودة عالية ووسائل تأمين حديثة ضد التزوير.

أماكن توافر ماكينات السجل المدني الذكية



وتنتشر الماكينات الذكية حاليا في عدد من المراكز التجارية والمواقع الحيوية بالقاهرة والمحافظات، من بينها مول العرب بمدينة السادس من أكتوبر، وسيتي ستارز بمدينة نصر، ومول مكسيم، وسيتي سنتر المعادي، بالإضافة إلى مطار القاهرة الدولي ومول طنطا بمحافظة الغربية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الضغط عن مكاتب السجل المدني، وتقديم خدمات حكومية أكثر سهولة وكفاءة للمواطنين، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وتطوير منظومة الأحوال المدنية.

رسوم استخراج شهادة الميلاد المميكنة 2026

وحددت الجهات المختصة رسوم استخراج شهادة الميلاد المميكنة بقيمة 50 جنيها، سواء عند استخراجها لأول مرة أو من خلال ماكينات السجل المدني الذكية.

الفئات المسموح لها باستخراج الشهادة



ويتيح القانون استخراج شهادة الميلاد لعدد من الأقارب، وهم: الشخص نفسه، والأب، والأم، والأخ، والأخت، والزوجة، والأبناء، والعم، والجد، والخال، وذلك بشرط إدخال البيانات بشكل صحيح واستيفاء الإجراءات المطلوبة.

استخراج شهادة الميلاد من البريد المصري



كما يوفر البريد المصري خدمة استخراج شهادة الميلاد المميكنة، حيث يمكن للمواطن التوجه إلى أقرب مكتب بريد، وتقديم الطلب وسداد الرسوم، ثم استلام الشهادة خلال وقت قصير، كبديل عملي لمكاتب السجل المدني.

وتعكس هذه الخدمات التطور الكبير الذي تشهده منظومة الأحوال المدنية، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين، وتحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة بشكل مستمر.