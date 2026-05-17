موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

يترقب أصحاب المعاشات والمستفيدون منها، موعد صرف معاشات يونيو2026 بعد توجيه رسمي من الرئيس السيسي بسرعة صرف المعاشات قبل عيد الأضحى، وقد ارتفعت عمليات البحث عن زيادة المعاشات 2026 المرتقبة خلال هذا العام رسمياً بنسبة ١٥٪؜، فهل تشهد معاشات يونيو الزيادة الجديدة أم متى موعد صرفها للمستفيدين ؟.

تبكير صرف معاشات يونيو2026

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أنه وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم صرف معاش شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة على التيسير على أصحاب المعاشات والمستحقين وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية قبل الإجازات والأعياد الرسمية.



موعد صرف معاشات يونيو

وأوضح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة أنه سيتم اتاحة صرف المعاش إعتباراً من يوم الأحد 24/5/2026 من خلال ماكينات الصراف الآلي A T M، ومكاتب البريد، وفروع البنوك، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة وانسيابية الإجراءات وتجنب التكدسات

أماكن صرف معاشات يونيو 2026

وأتاحت الهيئة عدة وسائل لصرف المعاشات، تشمل:

- ماكينات الصراف الآلي ATM.

- مكاتب البريد.

- فروع البنوك المختلفة.

- المحافظ الإلكترونية.



موعد زيادة المعاشات 2026

بالتزامن مع تبكير صرف معاشات يونيو 2026، يترقب ملايين أصحاب المعاشات بفارغ الصبر موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة التي تنص عليها أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وأكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن تطبيق زيادة المعاشات السنوية سيكون اعتبارًا من أول يوليو 2026، وفق الموعد القانوني الثابت والمستقر لصرف الزيادة السنوية، والذي لا يتغير ولا يتأخر أبدًا.



الاستعلام عن المعاشات

وتتيح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش وموعد الصرف إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للهيئة، من خلال إدخال الرقم القومي والاطلاع على تفاصيل المعاش المستحق.

كما يستفيد من منظومة المعاشات في مصر نحو 11.5 مليون مواطن، في إطار جهود الدولة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وضمان انتظام صرف المستحقات التأمينية للمستفيدين.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يونيو2026

- تسجيل الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي .

- الضغط على أيقونة «صاحب معاش».

- اختيار أيقونة «الخدمات التأمينية».

- الضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- ادخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على أيقونة «استعلام» لتظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

قيمة معاشات شهر يونيو 2026

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة الأولى 1495 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة الثانية 1725 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة الثالثة 1840 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة الرابعة 2300 جنيه.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة الخامسة 2645 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة السادسة 2990 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة السابعة 3335 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة الثامنة 3680 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة التاسعة 4025 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة العاشرة 4370 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة الحادية عشرة 4715 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة الثانية عشرة 5060 جنيهًا.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة الثالثة عشرة 5405 جنيهات.

- معاشات يونيو 2026 لـ الشريحة الرابعة عشرة 11592 جنيهًا.