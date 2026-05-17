غداً أول ذو الحجة.. موعد إجازة عيد الأضحى رسميا للموظفين والطلاب

استطلاع هلال ذو الحجة.. أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الأحد، موعد بدء شهر ذو الحجة والمقرر غدا الإثنين 18 مايو، وذلك بعد استطلاع هلال شهر ذو الحجة بعد مغرب اليوم، وعليه فإن يوم وقفة عرفات سيكون الثلاثاء 26 مايو، حيث يترقب جميع العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الطلاب.

موعد إجازة عيد الأضحى في مصر باعتبارها أطول إجازة رسمية هذا العام

الإفتاء تعلن موعد يوم عرفة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الأحد 17 مايو 2026 سيكون هو المتمم والمكمل لشهر ذي القعدة 1447 هجريًا (أي اليوم الثلاثون من الشهر)، على أن تبدأ غرة شهر ذو الحجة غدا الإثنين 18 مايو 2026، وهو أول أيام الشهر الكريم الذي يتزامن مع أداء مناسك الحج.

موعد وقفة عرفات رسمياً

وأوضحت دار الإفتاء، أنه بناء على هذه الرؤية، فإن وقفة عرفات لعام 1447هـ ستكون يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ يوم الأربعاء 27 مايو 2026م.

ويمثل يوم عرفة أحد أعظم الأيام لدى المسلمين، حيث يؤدي حجاج بيت الله الحرام الركن الأهم من مناسك الحج بالوقوف على صعيد عرفات، في الوقت الذي يحرص فيه المسلمون على اغتنام هذا اليوم بالصيام والدعاء والعبادات.

وتشهد هذه المناسبة كل عام حالة من الاستعداد الروحي والاجتماعي داخل الأسر المصرية، إلى جانب متابعة أخبار الحج والإجازات الرسمية.

موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

وبعد إعلان دار الافتاء المصرية بدء شهر ذو الحجة غدا الإثنين، بذلك يكون موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 بداية من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر الإجازة حتى السبت 30 مايو 2026، بإجمالي 5 أيام متواصلة.

عدد أيام اجازة عيد الأضحى للطلاب والموظفين

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026

الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عرفات

الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى

الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد

الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد

السبت 30 مايو 2026: رابع أيام عيد الأضحى

ويحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام راحة متواصلة ضمن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، وهي من أطول العطلات الرسمية خلال العام.

السعودية تعلن موعد عيد الأضحى رسمياً

أعلنت المحكمة العليا في السعودية مساء اليوم الأحد، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، وذلك بعد أن جرت عملية التحري في عدد من مناطق المملكة، بمشاركة لجان الترائي والفرق الفلكية المختصة.

وقالت المحكمة العليا في بيان: وبناء عليه يكون غداً الإثنين غرة شهر ذي الحجة والثلاثاء 26 مايو الوقوف في عرفة.

دعاء استقبال شهر ذي الحجة

اللهم بلغنا عشر ذي الحجة وبارك لنا فيها، واجعلنا فيها من المقبولين الفائزين

اللّهم في العشر الأوائل بدل أقدارنا إلى أجملها، فإنك القادر الذي لا يعجزه شيء.

- اللهم اجعل لنا في هذه الأيام المباركة نصيبًا من كل خير، واصرف عنا كل شر

يا من تتحقق عندك الأمنيات، نستودعك أموراً في خواطرنا فحققها لنا يا الله، وكن لأمنياتنا مجيباً ولضعفنا سنداً، ولانكساراتنا جابراً.

- اللهم ارزقنا حجّ بيتك الحرام، ولا تحرمنا فضل يوم عرفة، ولا أجر الأضحية

-اللهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلّني لسواك.

- اللهم اجعل لنا في ذي الحجة دعوة لا ترد، ورزقا لا يعد، وبابًا إلى الجنة لا يسد

اللهم أسكنا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمن للمقصرين.