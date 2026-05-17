قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار صيني عاجل يقلب موازين العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.. ماذا حدث؟
تراجع في سعر البلطي.. والكيلو يبدأ من 70 جنيها والجمبري يرتفع ويتجاوز الـ500 جنيه.. أسعار الأسماك اليوم
فولكس فاجن تكشف الستار عن ID بولو GTI الكهربائية الجديدة.. صور
صدمة في إسرائيل.. رسوب 97% من الطلاب في امتحانات العلوم
نقيب الزراعيين: الدلتا الجديدة نقطة تحول تاريخية.. ومصر تصنع أكبر مشروع تنموي
ترامب: سنوجه ضربة شديدة القسوة لإيران في هذه الحالة.. تفاصيل
حل قريب.. مصطفى بكري يزف بشري بشأن أزمة العدادات الكودية
موعد امتحانات الدور الثاني لطلاب جميع الصفوف .. قرار عاجل الآن
أحمد موسى: رغم ارتفاع درجات الحرارة الرئيس لم يلغ افتتاح مشروعات الدلتا الجديدة
جدول صيام العشر الأوائل من ذي الحجة 2026.. متى يبدأ الصيام؟
غداً أول ذو الحجة.. موعد إجازة عيد الأضحى رسميا للموظفين والطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

غداً أول ذو الحجة.. موعد إجازة عيد الأضحى رسميا للموظفين والطلاب

عيد الأضحى 2026
عيد الأضحى 2026
رشا عوني

استطلاع هلال ذو الحجة.. أعلنت دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الأحد، موعد بدء شهر ذو الحجة والمقرر غدا الإثنين 18 مايو، وذلك بعد استطلاع هلال شهر ذو الحجة بعد مغرب اليوم، وعليه فإن يوم وقفة عرفات سيكون الثلاثاء 26 مايو، حيث يترقب جميع العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وكذلك الطلاب.

موعد إجازة عيد الأضحى في مصر باعتبارها أطول إجازة رسمية هذا العام

الإفتاء تعلن موعد يوم عرفة

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن اليوم الأحد 17 مايو 2026 سيكون هو المتمم والمكمل لشهر ذي القعدة 1447 هجريًا (أي اليوم الثلاثون من الشهر)، على أن تبدأ غرة شهر ذو الحجة غدا الإثنين 18 مايو 2026، وهو أول أيام الشهر الكريم الذي يتزامن مع أداء مناسك الحج.

موعد وقفة عرفات رسمياً 

وأوضحت دار الإفتاء، أنه بناء على هذه الرؤية، فإن وقفة عرفات لعام 1447هـ ستكون يوم الثلاثاء 26 مايو 2026، ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ يوم الأربعاء 27 مايو 2026م.

 

ويمثل يوم عرفة أحد أعظم الأيام لدى المسلمين، حيث يؤدي حجاج بيت الله الحرام الركن الأهم من مناسك الحج بالوقوف على صعيد عرفات، في الوقت الذي يحرص فيه المسلمون على اغتنام هذا اليوم بالصيام والدعاء والعبادات.

وتشهد هذه المناسبة كل عام حالة من الاستعداد الروحي والاجتماعي داخل الأسر المصرية، إلى جانب متابعة أخبار الحج والإجازات الرسمية.

موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

وبعد إعلان دار الافتاء المصرية بدء شهر ذو الحجة غدا الإثنين، بذلك يكون موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 بداية من يوم الثلاثاء 26 مايو 2026 بمناسبة وقفة عرفات، وتستمر الإجازة حتى السبت 30 مايو 2026، بإجمالي 5 أيام متواصلة.

عدد أيام اجازة عيد الأضحى للطلاب والموظفين

موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026

  • الثلاثاء 26 مايو 2026: إجازة وقفة عرفات
  • الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى
  • الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام العيد
  • الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام العيد
  • السبت 30 مايو 2026: رابع أيام عيد الأضحى

ويحصل الموظفون والطلاب على 5 أيام راحة متواصلة ضمن موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026، وهي من أطول العطلات الرسمية خلال العام.

من الأربعاء إلى الجمعة.. موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2026 | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية

السعودية تعلن موعد عيد الأضحى رسمياً 

أعلنت المحكمة العليا في السعودية مساء اليوم الأحد، ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، وذلك بعد أن جرت عملية التحري في عدد من مناطق المملكة، بمشاركة لجان الترائي والفرق الفلكية المختصة.

وقالت المحكمة العليا في بيان: وبناء عليه يكون غداً الإثنين غرة شهر ذي الحجة والثلاثاء 26 مايو الوقوف في عرفة.

دعاء استقبال شهر ذي الحجة

اللهم بلغنا عشر ذي الحجة وبارك لنا فيها، واجعلنا فيها من المقبولين الفائزين
اللّهم في العشر الأوائل بدل أقدارنا إلى أجملها، فإنك القادر الذي لا يعجزه شيء.

- اللهم اجعل لنا في هذه الأيام المباركة نصيبًا من كل خير، واصرف عنا كل شر
يا من تتحقق عندك الأمنيات،  نستودعك أموراً في خواطرنا فحققها لنا يا الله، وكن لأمنياتنا مجيباً ولضعفنا سنداً، ولانكساراتنا جابراً.

- اللهم ارزقنا حجّ بيتك الحرام، ولا تحرمنا فضل يوم عرفة، ولا أجر الأضحية
-اللهم ولا تشغلني عنك وقربني إليك، ربي ولا تذلّني لسواك.

- اللهم اجعل لنا في ذي الحجة دعوة لا ترد، ورزقا لا يعد، وبابًا إلى الجنة لا يسد

اللهم أسكنا الفردوس بجوار نبيك الكريم، إلهي إن كنت لا ترحم إلا الطائعين فمن للعاصين، وإن كنت لا تقبل إلّا العاملين فمن للمقصرين.

عيد الاضحى 2026 موعد اجازة عيد الاضحى موعد وقفة عرفات استطلاع هلال ذو الحجة موعد يوم عرفة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

السعودية تستطلع هلال ذي الحجة وتحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

أرشيفية

اعرف هتاخد كام يوم.. موعد إجازة عيد الأضحى 2026 في مصر

حالة الطقس اليوم

موجة لهيب والحرارة 45.. الأرصاد تعلن حالة الطقس لمدة 5 أيام

سعر الذهب

500 جنيه.. قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يصعد بقوة

موعد زيادة المعاشات

موعد زيادة المعاشات 2026 رسميا.. قبل عيد الأضحى أم بعده؟

موجة شديدة الحرارة

الأرصاد تحذر: ذروة الموجة شديدة الحرارة تضرب مصر.. 41 بالقاهرة وعواصف ترابية

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والمصري في ختام الدوري الممتاز.. والقنوات الناقلة

تعبيرية

بعد قرار الحكومة .. حظر العمل الإضافي وخفض ساعات العمل للمرأة الحامل

ترشيحاتنا

مجلس إدارة إنبي

مجلس إدارة إنبي يدعم الفريق الأول ويؤكد ثقته بالجهاز الفني الجديد

فرج عامر

بعد خسارة الكونفدرالية.. فرج عامر: الزمالك مضطر لبيع بعض اللاعبين المهمين

الزمالك

لوم شديد بصوت عال.. مشادات بين لاعبي الزمالك بعد خسارة الكونفدرالية.. فماذا حدث؟

بالصور

اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية الجديدة لـ207 قرية وعزبة بالشرقية

الشرقية
الشرقية
الشرقية

مهرجان Trend Awards يكرم منى العمدة تقديرًا لدورها في دعم ملف التطوير العقاري

منى العمدة
منى العمدة
منى العمدة

الحسن عادل ينتهي من تصوير كليب «نبينا محمد نبينا» بين مكة والمدينة

الحسن عادل
الحسن عادل
الحسن عادل

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى
القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة وتفتتح مركز الباثولوجى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

وائل الغول

وائل الغول يكتب: عقيدة الركام.. أسرار الإستراتيجية الإسرائيلية الجديدة

المزيد