رئيس جامعة بنها يتفقد الأعمال الإنشائية بمبنى كليتي التربية النوعية والفنون التطبيقية بكفر سعد

أجري الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية الأعمال الإنشائية بمبنى كليتي التربية النوعية والفنون التطبيقية بكفر سعد.



وخلال الجولة تابع رئيس الجامعة أعمال استكمال صب أساسات الدور الأرضي بمبنى الكليتين رافقه خلالها مدير الإدارة الهندسية، ومهندسي الإدارة الهندسية بالجامعة.

واكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن الجولة تأتي في إطار المتابعة الميدانية للاطلاع على نسبة الإنجاز في هذه المشروعات ومتابعة تطورات أعمال البناء، موجها بضرورة الاستمرار في العمل والالتزام بالبرنامج الزمني والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقا للمواصفات المعتمدة مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية.

جدير بالذكر أن مشروع إنشاء مبنى كليتي الفنون التطبيقية والتربية النوعية، والذي يتكون من 3 مبانٍ متجاورة، بمسطح 8200 متر مربع لكل دور، وارتفاع أرضي، و6 أدوار، ويحتوي المبنى على 12 مدرجًا بسعة 200 طالب لكل مدرج، و9 مدرجات بسعة 100 طالب، إلى جانب 20 ورشة متنوعة، و40 معملًا متنوعًا ومرسمًا، وقاعة عرض، ومكتبة، وعيادة طبية.

كما يضم المبنى قاعات لتدريس الدروس العملية، ومكاتب لأعضاء هيئة التدريس، مع مراعاة تطبيق شروط الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة في تصميم المبنى، وتصل تكلفة المشروع إلى أكثر من 800 مليون جنيه، ويخدم أكثر من 30 ألف طالب،