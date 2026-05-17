مستشار وزير الاتصالات: بناء القدرات الرقمية وتدريب الشباب ركيزة أساسية

أكد الدكتور هشام فاروق، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير التكنولوجي، خلال لقائه ببرنامج “الحياة اليوم” مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن بناء القدرات البشرية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمثل الركيزة الأساسية لاستراتيجية الوزارة.

وأوضح أن الوزارة تعمل وفق رؤية متكاملة تستهدف إعداد أجيال جديدة من الكفاءات القادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية المتسارعة، وتعزيز قدرة الشباب على المنافسة في سوق العمل الرقمي.

منظومة متكاملة لدعم الابتكار وريادة الأعمال

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات تمتلك منظومة متكاملة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال “مراكز إبداع مصر الرقمية” المنتشرة في مختلف المحافظات، والتي تعمل كحاضنات أعمال توفر التدريب والاستشارات الفنية والدعم التقني.

وأضاف أن الوزارة تقدم استشارات فنية وتسويقية للشركات الناشئة، في كثير من الأحيان بشكل شبه مجاني، بما يعزز قدرتها على النمو والمنافسة محليًا وعالميًا.