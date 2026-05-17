رئيس إريتريا: العلاقة مع مصر استراتيجيةوجاهزون لخفض التوتر في حوض النيل

قال الرئيس الاريتري، أسياس أفورقي، إن العلاقة مع مصر استراتيجية وتاريخية والزيارة الأخيرة كانت من أجل الوصول إلى المحطة الأخيرة من مستوى الشراكة المصرية - الاريترية.

وأضاف الرئيس الاريتري خلال حواره مع برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية “Ten”: "نحن نتكلم عن التنمية والاستثمار وأمور طبيعية ومصالح شعوب والعائق لذلك هو عدم الاستقرار، ولكن مصر وإريتريا جاهزتان لحل هذه المشكلة لخلق مناخ وأرضية مشتركة لتحقيق الاستقرار".

دول حوض النيل ومصر



وتابع: "قبل كل شيء علينا تجاوز أكبر عائق وهو حالة عدم الاستقرار الموجودة في دول حوض النيل ومصر وإريتريا قادرتان على ضبط الإيقاع وخفض التوتر في هذه الدول بما لديهما من حكمة، وأقول للشعب المصري نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والشعب المصري سيعود عليه فائدة ما يقوم به الآن".