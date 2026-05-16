وزير الخارجية يتوجه إلى إريتريا لتعزيز أطر التعاون بين البلدين

توجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج اليوم ، إلى أسمرة في زيارة مشتركة برفقة الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وعدد من كبار رجال الأعمال المصريين وممثلي القطاع الخاص، وذلك لتعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، ودفع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية إلى آفاق أرحب.

ومن المقرر أن يعقد الوزيران والوفد المرافق لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين في إريتريا، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، واستكشاف فرص التعاون في مجالات النقل والبنية التحتية والاستثمار والتجارة، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة القرن الأفريقي.