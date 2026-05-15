خطوات سهلة من بيتك.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي

يتصدر كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي، اهتمام الملايين في هذه الآونة عبر المحركات البحثية، وذلك لرغبتهم في متابعة الاستهلاك الخاص بهم باستمرار، لمعرفة الكمية المستخدمة على مدار الشهر، ثم دفع الرسوم المقررة خلال التحصيل سواء يدويًا أو إلكترونيًا؛ لذلك تشهد شبكة الإنترنت إقبال للوصول إلى رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من البيت.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي

بالنسبة لـ كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي من المنزل، فإن الوزارة أتاحت هذه الخدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي، التي تتبعها الدولة في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، ليستطيع كل فرد الاختيار ما بين الأفضل في الطرق الثلاثة التالية، للاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي.

1ـ المواقع الإلكترونية الخاصة بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء،

وهم كالتالي على مستوى جمهورية مصر العربية: (شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء).

2ـ لينك المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

3ـ الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،

بالضغط هنــــــــا، وبعد ذلك إتباع هذه الخطوات.

ـ النقر على قسم الخدمات.

ـ اختيار خدمة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

ـ إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها، وتشمل العنوان بالكامل والمحافظة التابع لها المشترك.

ـ تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

ـ إدخال رقم عداد الكهرباء المكون من 10 أرقام.

ـ الضغط على زر (استعلام) لعرض قيمة الفاتورة.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك رسميًا زيادة أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري، والشريحة السابعة في الاستهلاك المنزلي، مع تثبيت باقي الشرائح في العدادات مسبقة الدفع، كما تضمن إضافة بند جديد وهو توحيد سعر الشريحة في العدادات الكودية بـ 2.74 جنيه لكل كيلووات، بحسب مستند من الجهاز حصل القاهرة 24 على نسخة منه.

أماكن سداد فاتورة الكهرباء

ـ ماكينات البنك الزراعي المصري.

ـ مكاتب البريد المصري في مختلف المحافظات.



ـ المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الإنترنت.

ـ منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري وضامن وسداد.

ـ تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل Bee ووقتي وتمام.