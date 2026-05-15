قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم اسكتلندي تحت حماية الشرطة بعد تهديدات إلكترونية بسبب ركلة جزاء لسيلتيك
ليفربول يتأخر بهدف في الشوط الأول أمام أستون فيلا
شرارة تجر الباقي | عز العرب: بعض الشركات لا تطبق قواعد الائتمان
وزير الأوقاف: مصر بقيادة الرئيس السيسي تدعم كل ما يعزز الارتباط بكتاب الله
تنسيق الجامعات 2026 .. القاهرة الأهلية تتيح التقديم للطلاب| سجل الآن
خطوات سهلة من بيتك.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي
مفيش نص بالنص .. ياسمين عز : إنتي كعروسة تاخدي العريس بشنطة هدومه
تزوير رسمي .. محمود حجازي يكشف تفاصيل جديدة عن أزمته مع طليقته
‎الخطيب يهنئ رجال السلة بالفوز بـ دوري السوبر والثلاثية المحلية‎
الحقيقة ظهرت أخيرًا.. رنا طارق تغادر إلى أمريكا مع نجلها بعد حكم قضائي
ترامب يحذر تايوان من اتخاذ خطوات باتجاه الاستقلال
مفاجآت مثيرة بعد الحكم ومفردات المرتب .. والد فتاتي أسيوط يكشف كواليس صادمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

خطوات سهلة من بيتك.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي
الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي

يتصدر كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي، اهتمام الملايين في هذه الآونة عبر المحركات البحثية، وذلك لرغبتهم في متابعة الاستهلاك الخاص بهم باستمرار، لمعرفة الكمية المستخدمة على مدار الشهر، ثم دفع الرسوم المقررة خلال التحصيل سواء يدويًا أو إلكترونيًا؛ لذلك تشهد شبكة الإنترنت إقبال للوصول إلى رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من البيت.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي

بالنسبة لـ كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي من المنزل، فإن الوزارة أتاحت هذه الخدمة للمواطنين، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي، التي تتبعها الدولة في جميع المؤسسات الحكومية والخاصة، ليستطيع كل فرد الاختيار ما بين الأفضل في الطرق الثلاثة التالية، للاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالرقم القومي.

1ـ المواقع الإلكترونية الخاصة بكل شركة من شركات توزيع الكهرباء، 

وهم كالتالي على مستوى جمهورية مصر العربية: (شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء).

2ـ لينك المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

3ـ الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة،

بالضغط هنــــــــا، وبعد ذلك إتباع هذه الخطوات.

ـ النقر على قسم الخدمات.

ـ اختيار خدمة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

ـ إدخال البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها، وتشمل العنوان بالكامل والمحافظة التابع لها المشترك.

ـ تسجيل الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

ـ إدخال رقم عداد الكهرباء المكون من 10 أرقام.

ـ الضغط على زر (استعلام) لعرض قيمة الفاتورة.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك رسميًا زيادة أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك التجاري، والشريحة السابعة في الاستهلاك المنزلي، مع تثبيت باقي الشرائح في العدادات مسبقة الدفع، كما تضمن إضافة بند جديد وهو توحيد سعر الشريحة في العدادات الكودية بـ 2.74 جنيه لكل كيلووات، بحسب مستند من الجهاز حصل القاهرة 24 على نسخة منه.

أماكن سداد فاتورة الكهرباء

ـ ماكينات البنك الزراعي المصري.
ـ مكاتب البريد المصري في مختلف المحافظات.


ـ المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر الإنترنت.
ـ منافذ الدفع الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري وضامن وسداد.
ـ تطبيقات الدفع عبر الهاتف المحمول مثل Bee ووقتي وتمام.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء فاتورة الكهرباء الرقم القومي فاتورة الكهرباء بالرقم القومي دفع الرسوم المقررة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة

1300 جنيه دفعة واحدة.. انخفاض كبير يضرب سعر الجنيه الذهب في مصر

اسعار الذهب اليوم

440 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15 مايو 2026

إنستبااي

تحذير مهم من إنستا باي.. ما القصة؟

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك .. السعودية تعلن الموعد الصحيح

شقق سكن لكل المصرين

تقسيط على 20 سنة.. رابط كراسة شروط سكن لكل المصريين 2026

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة الجزائري

نهائي الكونفدرالية.. قناة مجانية تنقل إياب الزمالك واتحاد العاصمة

كسوف الشمس الكلي 2026

النهار هيقلب ليل .. موعد كسوف الشمس الكلي 2026 وأماكن رؤيته

إمام عاشور

مين زقك علي النادي؟.. جديد في أزمة وكيل لاعبين والأهلي بسبب إمام عاشور

ترشيحاتنا

العملات البلاستيكية

هل اختفت العملات البلاستيكية من الأسواق؟.. التفاصيل الكاملة

البنك المركزي

البنك المركزي : بيع أذون خزانة بـ97.54 مليار جنيه| تفاصيل

خلال اللقاء

ميثاق الشركات الناشئة يدخل مصر من بوابة ضخمة مع كبرى الجهات .. تفاصيل مهمة

بالصور

أفضل طرق علاج حمو النيل في فصل الصيف

حمو النيل
حمو النيل
حمو النيل

البامية والكوليسترول .. ماذا يحدث لدهون الد. م عند تناولها؟

كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟
كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟
كيف تساعد البامية في خفض الكوليسترول؟

أضرار التدخين على البروستاتا.. ماذا يحدث لها عند شرب السجائر؟

التدخين وسرطان البروستاتا
التدخين وسرطان البروستاتا
التدخين وسرطان البروستاتا

القهوة وفيتامين B12.. ماذا يحدث للجسم عند تناولهما معًا؟

شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12
شرب القهوة مع فيتامين B12

فيديو

كامل الباشا

كامل الباشا: أتقنت اللغة العبرية القديمة من آجل الحاخام الأخير.. ودوري في صحاب الأرض كان صعبا وإنتاجه مغامرة ضخمة.. حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد