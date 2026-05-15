بعد ذعر المواطنين .. تطور مثير في ظهور سمكة القرش بشواطئ القصير

تمكنت الجهات المختصة بمدينة القصير جنوب البحر الأحمر، بالتعاون مع عدد من الصيادين، من اصطياد سمكة القرش التي ظهرت بالقرب من شواطئ المدينة وأثارت حالة من القلق بين المواطنين ورواد الشاطئ خلال الساعات الماضية.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديو ترصد ظهور القرش بالقرب من الساحل، ما دفع عدداً من المصطافين إلى مغادرة المياه فوراً وسط حالة من الحذر والترقب، بينما تجمع آخرون لمتابعة الموقف والتقاط الصور.

وعقب رصد القرش، تحركت الجهات المعنية بالتنسيق مع الصيادين لمتابعة موقعه والسيطرة عليه، حيث نجحت في اصطياده حفاظاً على سلامة المواطنين ورواد الشواطئ، خاصة مع تزايد الإقبال على مناطق السباحة خلال الفترة الحالية.

وفي السياق ذاته، جددت محميات البحر الأحمر مناشدتها للمواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة أثناء السباحة أو ممارسة السنوركلينج، مع تجنب الاقتراب من الكائنات البحرية أو إثارة الذعر حال ظهور أي كائن بحري بالقرب من الشاطئ.

وأكدت الجهات المختصة استمرار المتابعة الدورية للشواطئ والمناطق السياحية بالبحر الأحمر، لضمان سلامة الزائرين والحفاظ على التوازن البيئي والحياة البحرية بالمنطقة.