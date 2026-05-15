شاب ينهي حياة شقيقه بالرصاص في الشارع بقنا

أنهى شاب حياة شقيقه، بطلقات نارية، أثناء تواجده في الشارع في قرية المراشدة التابعة لمركز الوقف شمال غرب قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد بمصرع سائق توك توك بطلقات نارية في قرية المراشدة .

ودفع مرفق إسعاف قنا، بسيارة إلى موقع البلاغ، نقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى الوقف المركزي؛ لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.

فيما انتقلت قوة أمنية إلى موقع الجريمة؛ لمتابعة الموقف وكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين أن شقيق المجني عليه وراء ارتكاب الجريمة، حيث أطلق أعيرة نارية عليها أنهت حياته في الحال.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.