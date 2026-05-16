رياضة

الزناتي: إبراهيم عادل أصبح محبوب جماهير نورشيلاند وقدم مردوداً سريعاً

ميرنا محمود

كشف حسام الزناتي، المدير الرياضي لنادي نورشيلاند الدنماركي، كواليس التعاقد النهائي مع إبراهيم عادل،وذلك من خلال تصريحات عبر برنامج مودرن سبورتس.

وقال حسام الزناتي:إبراهيم عادل لاعب مهم وانضم للنادي في آخر أيام الانتقالات الشتوية، وقدم مردود سريع وكان له تأثير إيجابي في المباريات، ونلعب على المركز الثالث المؤهل لبطولات أوروبا، واللاعب شارك في معظم اللقاءات وكانت له بصمة جيدة، لذلك قمنا بحسم الصفقة وتفعيل بند الشراء.

و تابع :لدينا اكاديمية رايت تو دريم في مصر، وكان من المهم أن يكون لنا تواجد كبير في مصر، والتعاقد معه يخدم أهداف نادي نورشيلاند الدنماركي ورغبته في التوسع بشكل أكبر خلال السنوات القادمة.

و أضاف:المردود الفني في المقام الاول كان الدافع الأكبر لحسم الصفقة، وإبراهيم عادل لاعب دولي وسوف يشارك في كأس العالم، والجميع يعلم موهبته الكبيرة، والتعاقد معه نهائيا يخدم أهداف النادي، والتعاقد معه يساعد النادي في إمكانية ضم المزيد من العناصر مستقبلًا من مصر.

وأشار:نادي نورشيلاند استثماري في المقام الأول، ويساعد اللاعبين في تحقيق أحلامهم وطموحاتهم في كرة القدم، وهذا الأمر يشمل الكوادر الإدارية والفنية، وتواجد إبراهيم عادل معنا مهم جدًا، ولدينا لاعبين من أصحاب الأعمار الصغيرة بدءا من 18 عاما، ويتم متابعة نورشيلاند من جانب الأندية الكبرى، وأتمنى أن يتألق إبراهيم عادل ويكون خطوة هامة في مسيرته الأوروبية.

و أكد :لن أكشف عن قيمة الصفقة بكل تأكيد، وهو رقم متداول في الإعلام، وبالتأكيد نحترم نادي الجزيرة الإماراتي ولن نكشف عن التفاصيل المالية.

