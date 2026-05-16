تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأحد والاثنين

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تعرض البلاد لارتفاع ملحوظ ومؤقت في درجات الحرارة يومي الأحد 17 مايو والإثنين 18 مايو على أغلب الأنحاء.

ولفتت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة على:

​السواحل الشمالية: (30 إلى 36) درجة.

​القاهرة الكبرى: (38 إلى 40) درجة.

​جنوب البلاد: (41 إلى 44) درجة.

الطقس اليوم السبت

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 16 مايو 2026، طقس ربيعي معتدل الحرارة في الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة إلى حار نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلاً.

الظواهر الجوية

​شبورة مائية من (4 إلى 8 صباحاً): على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

​نشاط رياح تتراوح سرعتها من (30 إلى 35) كم/س: على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.

​اضطراب في الملاحة البحرية: على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس والعقبة وسرعة الرياح من (45 إلى 60) كم / س وارتفاع الأمواج (2 إلى 3) متر.

​فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة: على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على

النحو التالي:

القاهرة:

​العظمى: 32 درجة.

​الصغرى: 22 درجة.

​الإسكندرية:

​العظمى: 26 درجة.

​الصغرى: 21 درجة.

​مطروح:

​العظمى: 28 درجة.

​الصغرى: 22 درجة.

​سوهاج:

​العظمى: 37 درجة.

​الصغرى: 23 درجة.

​قنا:

​العظمى: 38 درجة.

​الصغرى: 24 درجة.

​أسوان:

​العظمى: 39 درجة.

​الصغرى: 26 درجة.