بيان عاجل من اتحاد العاصمة قبل مواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية

أصدر نادي اتحاد العاصمة الجزائري، بيانا رسميًا قبل مواجهة الزمالك، في إطار إياب نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال نادي اتحاد العاصمة في بيان: " يُعلم نادي اتحاد العاصمة جماهير الفريق المتنقلة إلى مصر، لحضور مباراة نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أمام نادي الزمالك المصري، أنه وبالتنسيق مع الجهات المسؤولة لدى الكاف تم تخصيص تذاكر لأنصارنا وذلك وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، التي تمنح نسبة 5٪ من السعة الإجمالية للملعب لجماهير الفريق الضيف".

وتابع: "كما يُعلم النادي أن عملية استلام التذاكر ستكون يوم المباراة، بداية من الساعة الخامسة مساءً (17:00) على أن يلتحقوا بجانب ساحة بوابة - آل رشدان - على الساعة الرابعة مساءً".

وأضاف: "نهيب بأنصار الفريق كما عهدناهم ان يكونوا أفضل سفير للكرة الجزائرية، وتفادي استعمال الشماريخ أو أي مقذوفات واحترام الشروط التنظيمية".

واختتم: "موعدنا مع التاريخ، ودعمكم سيكون سلاحنا من أجل رفع راية اتحاد العاصمة عاليًا، لتحقيق اللقب القاري، وترصيع قميص الاتحاد بالنجمة الثالثة التي تليق بعظمة هذا النادي وتاريخه وأنصاره".

