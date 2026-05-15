السباق مشتعل.. ماذا يحتاج أرسنال ومانشستر سيتي للفوز بالدوري الانجليزي؟

اشتعل الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ بعد فوز فريق مانشستر سيتي على كريستال بالاس بثلاثية نظيفة، في المباراة المؤجلة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات موسم 2025-2026.

وبهذه النتيجة، أعاد حامل اللقب، الضغط بقوة على المتصدر “أرسنال” قبل جولتين فقط من نهاية البطولة.

مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس

شهد ملعب “الاتحاد” مواجهة قوية تمكن خلالها مانشستر سيتي من حصد ثلاث نقاط ثمينة؛ بفضل أهداف أنطوان سيمينيو، والنجم المصري عمر مرموش، بالإضافة إلى سافينيو، ليواصل فريق المدرب بيب جوارديولا مطاردة أرسنال في الأمتار الأخيرة من الموسم.

وبهذا الانتصار، قلص مانشستر سيتي الفارق مع أرسنال إلى نقطتين فقط، بعدما وصل رصيد “السيتي” إلى 77 نقطة، مقابل 79 نقطة لصالح الفريق اللندني، مع تساوي الفريقين في عدد المباريات بخوض 36 مواجهة لكل منهما، إلا أن فارق الأهداف لصالح السيتيزنز.

وباتت المنافسة على اللقب مشتعلة بشكل غير مسبوق، خاصة أن كل فريق لا يزال أمامه مباراتان حاسمتان.

ويستعد أرسنال بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا لمواجهة كل من بيرنلي وكريستال بالاس، بينما ينتظر مانشستر سيتي اختباران صعبان أمام بورنموث وأستون فيلا.

من يحسم لقب الدوري الانجليزي؟

تشير الحسابات الرقمية، إلى أن أرسنال يحتاج إلى الوصول للنقطة 84 من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي رسمياً دون النظر لنتائج منافسه، ما يعني أن “الجانرز” يكفيهم تحقيق الفوز في مباراة والتعادل في الأخرى، بشرط تسجيل أهداف أكثر؛ لزيادة فارق الأهداف وحصد البطولة الغائبة عن خزائن النادي منذ سنوات طويلة.

أما مانشستر سيتي، فلا يملك خياراً سوى الفوز في المباراتين المتبقيتين وانتظار تعثر أرسنال، سواء بالتعادل أو الخسارة في إحدى المواجهتين المقبلتين؛ من أجل خطف اللقب في اللحظات الأخيرة من الموسم.

وشهدت الجولة الحالية نقطة مهمة في سباق القمة، بعدما منح الهدف الثالث الذي سجله سافينيو أفضلية فارق الأهداف لصالح مانشستر سيتي مقارنة بأرسنال، وهو ما قد يلعب دوراً حاسماً إذا تساوى الفريقان في عدد النقاط بنهاية الموسم.

وتترقب جماهير الكرة الإنجليزية نهاية درامية للمسابقة، في ظل استمرار الصراع المشتعل بين أرسنال ومانشستر سيتي، حيث تبدو كل الاحتمالات مفتوحة حتى صافرة الجولة الأخيرة من البريميرليج.