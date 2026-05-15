هل اختفت العملات البلاستيكية من الأسواق؟.. التفاصيل الكاملة

كشف المركز الإعلامي لـمجلس الوزراء حقيقة الأنباء المتداولة بشأن وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا، والعودة إلى طباعة العملات الورقية القديمة بدلاً منها.

البنك المركزي: لا صحة لوقف طباعة العملات البلاستيكية

وأكد المركز الإعلامي، بعد التواصل مع البنك المركزي المصري، أنه لا صحة لإصدار أي قرارات تتعلق بإيقاف العملات البلاستيكية، موضحًا أن عمليات طباعة وإصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا مستمرة بشكل طبيعي.

استمرار تداول العملات الورقية والبلاستيكية معًا

وأوضح البنك المركزي أن العملات البلاستيكية المتداولة تتمتع بقوة إبراء كاملة، ويمكن استخدامها في جميع عمليات البيع والشراء وسداد الخدمات دون أي قيود، مع استمرار تداول العملات الورقية الحالية بالتوازي مع العملات البلاستيكية داخل الأسواق المصرية.

مجلس الوزراء يحذر من الشائعات

وناشد المركز الإعلامي المواطنين عدم الانسياق وراء الأخبار غير الدقيقة أو الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة للحصول على المعلومات الصحيحة.

العملات البلاستيكية في مصر

وكانت مصر بدأت إصدار العملات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر ضمن خطة تطوير النقد، لما تتميز به من عمر افتراضي أطول ومقاومة أكبر للتلف مقارنة بالعملات الورقية التقليدية.