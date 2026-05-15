بعد تتويج الأهلي.. عمرو زهران أفضل لاعب في دوري كرة السلة

توج عمرو زهران لاعب الأهلي لكرة السلة بجائزة أفضل لاعب في دوري السوبر، بعد أن توج الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي ببطولة دوري السوبر، بعد الفوز على الاتحاد السكندري بنتيجة 77-76، في المباراة الرابعة التي جمعت بين الفريقين اليوم ضمن سلسلة «Best Of 5» للدور النهائي.

تهنئة الخطيب

ووجه محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، التهنئة للاعبي الفريق الأول لكرة ‏السلة والجهاز الفني والإداري والطبي؛ عقب ‏التتويج بدوري السوبر للمرة الثانية على التوالي، ‏والحصول على البطولة الثالثة هذا الموسم، بعد الفوز بكأس ‏السوبر ‏المصري ودوري المرتبط‎.‎

وأشاد رئيس النادي بالروح العالية للفريق والمستوى الذي ظهر عليه في المباريات الأخيرة، وإصراره على تحقيق الفوز لإسعاد جماهير الأهلي، التي تساند ناديها وتقف خلف فرقه الرياضية في كل المحافل، وتستحق كل التحية والتقدير.

وأكد ثقته ‏الكبيرة في كل عناصر المنظومة؛ للمنافسة بقوة خلال مشاركة الفريق في ‏نهائيات بطولة إفريقيا ‏للأندية ‎ «BAL»‎التي تقام في رواندا أواخر الشهر الجاري، حتى يحافظ الفريق على مسيرته الناجحة على المستويين المحلي والقاري.‏

تتويج الأهلي بدوري السوبر

وأقيمت المباراة على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في تمام الثامنة مساء، وتفوق «رجال سلة الأهلي» فيها ليتوج بلقب دوري السوبر.

وتأخر «رجال سلة الأهلي» في الفترة الأولى بنتيجة 18-15 قبل أن يعود الأهلي ويتقدم في الفترة الثانية 39-35، ثم عاد الاتحاد للتقدم في الفترة الثالثة بنتيجة 65-58 وحسم الأهلي الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 77-76، ليتوج بلقب دوري السوبر.

وكان «رجال سلة الأهلي» قد تفوق في المباراة الأولى بنتيحة 68-66، ثم الفوز في المباراة الثانية بنتيجة 79 - 72، قبل الخسارة في المباراة الثالثة بنتيجة 90-80، ثم الفوز اليوم في المباراة الرابعة والتتويج باللقب.