محافظ الدقهلية يهنئ المنصورة لتكريمها من أفضل 10 أكاديميات لـ Cisco بالجامعات المصرية

هنا اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بمناسبة تكريم الجامعة ضمن أفضل 10 أكاديميات معتمدة من Cisco على مستوى الجامعات المصرية، وذلك خلال احتفالية "المليون رخصة دولية".

وأشاد المحافظ بامتلاك جامعة المنصورة كوادر متميزة في مختلف الكليات والمعاهد، وخبرات علمية وبحثية وطلاب وطالبات لديهم مواهب متنوعة، تجعلها من الجامعات البارزة الحاصلة على الجوائز في العديد من المنافسات، وتحتل مكانة مرموقة إقليميًا ودوليًا.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذا التكريم يأتي ليؤكد المكانة التي تتمتع بها جامعة المنصورة في مجال دعم برامج التأهيل الرقمي والشهادات الدولية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تواكب متطلبات سوق العمل خلال المرحلة المقبلة.