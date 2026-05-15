الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
محافظ الدقهلية: انتظام صرف حصص الخبز المدعم في 23 منفذ بمراكز ومدن المحافظة

همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، انتظام صرف حصص الخبز المدعم للمواطنين على مستوى المحافظة في 23 منفذا بعدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة، في إطار جهود المحافظة لتيسير حصول المواطنين على احتياجاتهم من الخبز وتقريب الخدمة إلى المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح محافظ الدقهلية أن المنافذ تشمل المراكز التالية: مركز السنبلاوين، 4 منافذ، بجوار مجلس المدينة، بحي الحوال، بحي المعداوي، بحي الشُهيد.. مركز بلقاس، 3 منافذ، منفذ أمام مستشفى بلقاس، منفذ بشارع مساكن المرور، شارع الجيش
ومركز طلخا، 3 منافذ، منفذ بالسوق الحضاري، منفذ بشارع الثورة منطقة السوق التحتاني، منفذ بطريق مفارق بلقاس.
و مركز دكرنس ويضم، 2 منفذ، أمام الإدارة التعليمية جامع الجبارنة، خلف موقف المحمودية وشركة المياه.
و مركز أجا، بجوار مجلس المدينة أمام المحكمة.


ومركز شربين، 3 منافذ، أمام مجلس المدينة، وأمام المستشفى العام، وأمام مستشفى التأمين الصحي ة مركز نبروه، منفذ أمام بنك الإسكندرية.

بالإضافة إلى 6 منافذ بنطاق مدينة المنصورة، في الأماكن التالية:
منفذ بيع الخبز بجوار مصر للطيران، ومنفذ بيع الخبز بعزبة الهويس والنهضة (الصفيح سابقًا) بنطاق حي شرق، بالإضافة إلى منفذ الخبز بالمعرض الدائم بشارع قناة السويس، ومنفذ المعرض الدائم بحي غرب، ومدينة مبارك، وشارع كلية الآداب، ليصل عدد منافذ توزيع الخبز حتى اليوم 23 منفذا.

وكلف محافظ الدقهلية المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المذكورة لمتابعة توزيع الخبز يوميًا في جميع المنافذ، مثمنا دور مديرية التموين، ودور رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وأكد أنه جار العمل على إنشاء المزيد من منافذ بيع الخبز المدعم لتشمل كافة مراكز ومدن وقرى المحافظة تخفيفا للعبء عن المواطنين في الحصول على حصصهم المقررة من الخبز المدعم في أقرب مكان من محل سكنهم وعلى مدار اليوم.

