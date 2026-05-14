الدقهلية.. توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الخارجية لافتتاح مكتب تصديق وتوثيق بالسنبلاوين

همت الحسينى

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،  بديوان عام المحافظة، توقيع بروتوكول تعاون بين المحافظة ووزارة الخارجية، يهدف إلى افتتاح مكتب تصديقات تابع للوزارة بمدينة السنبلاوين، لتيسير الخدمات القنصلية وتصديق الأوراق الرسمية للمواطنين، بما يُسهم في توفير الوقت والجهد وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وقع البروتوكول عن وزارة الخارجية مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية السفير حداد الجوهري، وعن محافظة الدقهلية اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام للمحافظة.

حيث استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمكتبه بديوان عام المحافظة، السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، معربا عن تقديره للدور البارز الذي تقوم به وزارة الخارجية لتيسير أعمال التوثيق والتصديق وتقريب الخدمة من أماكن إقامة المواطنين، بحضور عددا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضح محافظ الدقهلية أن البروتوكول يهدف إلى افتتاح مكتب تصديقات الخارجية لتقديم خدمات توثيق المستندات وتيسير الإجراءات، حيث تقدم هذه المكاتب خدمات تصديق الشهادات والتوكيلات والأوراق الرسمية، مما يُغني المواطنين عن السفر إلى مراكز ومدن أخرى.

وأكد المحافظ أن هذا البروتوكول ليس مجرد افتتاح مكاتب جديدة، بل هو نقلة نوعية في مفهوم الخدمة الجماهيرية، وأوضح أن المكتب سيقدم خدمة متكاملة للمواطنين في إنهاء إجراءات أعمالهم المختلفة وتوفير جميع أعمال التوثيق، مثمنا دور الوزارة في استمرار التوجه نحو نشر مكاتب التصديق بالمحافظات لتسهيل التعاملات على المواطنين.

وأوضح  أن مكتب تصديقات الخارجية بالسنبلاوين يعد ثالث مكتب للتوثيق بمحافظة الدقهلية، وأننا نسعى بكل السبل بالعمل الدؤوب لتسهيل وصول الخدمات للمواطنين في أماكن إقامتهم والتيسير عليهم في تلقي الخدمة في مختلف القطاعات الحكومية والخدمية.

و أعرب السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، عن تقديره لجهود محافظ الدقهلية والتعاون المستمر وتوفير الدعم اللازم لتوفير احتياجات المواطنين في المحافظة، مشيرا إلى أن البروتوكول يشمل تصديق الشهادات الدراسية والجامعية للمبعوثين إلى الخارج، وتوثيق التوكيلات الرسمية والعقود، والتصديق على الأوراق التجارية والمستندات المطلوبة للمغتربين.

وأضاف أن هذا البروتوكول يعد استمرارًا لاستراتيجية وزارة الخارجية التي تهدف إلى "توصيل الخدمة القنصلية إلى عتبة دار المواطن"، بما يحقق محورين رئيسيين في رؤية مصر 2030: تحسين بيئة الأعمال (للمستثمرين) والحوكمة (للمواطن العادي).

