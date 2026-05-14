ترامب: الرئيس الصيني قال إنه لن يقدم عتادا عسكريا لإيران

أكد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، أن الرئيس الصيني عرض المساعدة بشأن إيران، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب، إن الرئيس الصيني قال إنه لن يقدم عتادا عسكريا لإيران، والرئيس الصيني يريد فتح مضيق هرمز".



وفي وقت سابق، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن موقف الولايات المتحدة تجاه تايوان لم يشهد أي تغيير، وذلك عقب اللقاء الذي جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينج.

وأوضح روبيو، خلال مقابلة مع شبكة NBC News، أن ملف تايوان يُطرح باستمرار من الجانب الصيني في مختلف الاجتماعات الثنائية، مشيراً إلى أن واشنطن تكرر موقفها المعروف في كل مرة قبل الانتقال إلى ملفات أخرى.