الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر وتقاطعه مع 26 يوليو بالاتجاهين غدا

أحمد زهران

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في ضوء تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل (خط وادي النيل – 6 أكتوبر)، والقيام بأعمال رفع كمرة خرسانية خاصة بالمشروع بمحور الفريق كمال عامر وتقاطعه مع محور 26 يوليو بالاتجاهين . 

وتوضح محافظة الجيزة أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق كلي بمحور الفريق كمال عامر وتقاطعه مع محور 26 يوليو بالاتجاهين لمدة يوم واحد فقط وذلك يوم الجمعة الموافق 15 / 5 / 2026، اعتبارًا من الساعة 12:30 صباحًا وحتى الساعة 10:00 صباحًا.
وفي هذا الإطار قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بوضع التحويلات المرورية اللازمة على النحو التالي:
أولًا: المسار البديل الأول
حركة المركبات القادمة من محور الفريق كمال عامر وترغب في استكمال السير اتجاه الطريق الدائري «القوس الغربي» تقوم بالنزول إجباريًا اتجاه شارع جامعة الدول العربية ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه شارع السودان واستكمال السير بشارع السودان ثم الدوران والعودة مرة أخرى اتجاه مطلع محور 26 يوليو وصولًا إلى المنزل المؤدي إلى محور الفريق كمال عامر ثم الطريق الدائري «القوس الغربي» وذلك عقب تجاوز منطقة الأعمال.
كما تقوم حركة المركبات القادمة من محور الفريق كمال عامر والراغبة في استكمال السير اتجاه الطريق الدائري «القوس الغربي» بالنزول إجباريًا اتجاه شارع جامعة الدول العربية ثم استكمال السير اتجاه شارع أحمد عرابي فالصعود إلى كوبري عرابي اتجاه نفق محور عرابي وصولًا إلى مطلع الطريق الدائري «القوس الغربي» عقب تجاوز منطقة الأعمال.
ثانيًا: المسار البديل الثاني
حركة المركبات القادمة من محور الفريق كمال عامر وترغب في استكمال السير اتجاه الطريق الدائري «محور المنيب» تقوم بالدخول يمينًا إلى مسار التحويلة الخاصة بالأعمال الإنشائية لمحطة مونوريل بشتيل اتجاه شارع ترعة الزمر ومنطقة أرض اللواء وصولًا إلى مطلع محور الفريق كمال عامر بمنطقة أرض اللواء اتجاه الطريق الدائري «محور المنيب»، وذلك عقب تجاوز منطقة الأعمال.
وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية والعلامات المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل إلى جانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية وضمان تحقيق السيولة والأمن والسلامة للمواطنين.

