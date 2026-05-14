عيار 21 يهبط 700 جنيه من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم الخميس

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، بينما استقرت الأوقية في البورصة العالمية، وسط ترقب شديد من قبل المستثمرين لنتائج القمة التاريخية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج المنعقدة في بكين، وذلك بالتزامن مع استمرار صعود الدولار الأمريكي وتجدد الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة.



سعر الذهب اليوم

تراجعت أسعار الذهب في محلات الصاغة بنحو 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولاً في مصر) نحو 6960 جنيهًا، في حين استقرت الأوقية عالميًا عند مستوى 4690 دولارًا، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي حتى وقت إعداد التقرير.



وسجل سعر عيار 21 تراجعا بنحو 700 جنيه من اعلى سعر سجله في وقت سابق من العام الجاري وهو 7650 جنيها.

وجاءت أسعار الذهب اليوم في مصر على النحو التالي:

عيار 24: 7954 جنيهًا للجرام

عيار 21: 6960 جنيهًا للجرام

عيار 18: 5966 جنيهًا للجرام

الجنيه الذهب: 55,680 جنيهًا

سعر الذهب يواصل التراجع لليوم الثاني

وكانت السوق قد سجلت تراجعًا بنحو 25 جنيهًا خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التداولات عند مستوى 6995 جنيهًا وأغلق عند 6970 جنيهًا، بينما هبطت الأوقية العالمية بنحو 26 دولارًا بعدما افتتحت التداولات عند 4716 دولارًا وأغلقت عند 4690 دولارًا.



الدولار وسندات الخزانة يضغطان على الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، بعدما واصلت أمس خسائرها لليوم الثالث على التوالي، متأثرة باستمرار قوة الدولار الأمريكي وارتفاع عوائد سندات الخزانة، في ظل تزايد الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية مجددًا قبل نهاية العام الجاري.

كما تعرض الذهب لضغوط إضافية بفعل عمليات جني الأرباح (Profit Taking) من قبل المستثمرين، وذلك بعد أن كان قد سجل أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 4773.58 دولارًا للأوقية.

وقف إطلاق النار في إيران يبقي الأسواق في حالة ترقب

حالة عدم اليقين المرتبطة بوقف إطلاق النار في إيران (إن تم الاتفاق عليه)، إلى جانب ارتفاع عوائد السندات الأمريكية عقب بيانات التضخم الأخيرة، ساهمت بشكل كبير في دعم الدولار كملاذ آمن للمستثمرين، بينما فضّل المتعاملون في سوق الذهب التريث والانتظار لحين اتضاح نتائج القمة الأمريكية الصينية الكبرى.



اتفاق أمريكي صيني على إعادة فتح مضيق هرمز

نقلت تقارير لوكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة داخل البيت الأبيض أن الرئيسين ترامب وشي اتفقا خلال القمة على ضرورة إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة والتجارة الدولية بشكل عاجل، في حين لم يتم التطرق إلى ملف تايوان الحساس خلال الاجتماعات الثنائية.

مؤشر الدولار يرتفع للجلسة الرابعة على التوالي

وفي السياق ذاته، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي (الذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام سلة من ست عملات رئيسية) بأكثر من 0.1%، ليواصل مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، مدعومًا بصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

تضخم أمريكا يشعل الضغوط على الفيدرالي

أظهرت بيانات التضخم الأمريكية الصادرة مؤخرًا ارتفاع أسعار المستهلكين في شهر أبريل بأعلى وتيرة خلال ثلاث سنوات، إلى جانب تسجيل أسعار المنتجين (الذين يعكسون تكاليف الإنتاج) أكبر زيادة لها في أربع سنوات، وهو ما عزز الضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة لكبح جماح التضخم المتسارع.



احتمالات رفع الفائدة الأمريكية في ديسمبر تقفز إلى 31.8%

وفقًا لبيانات أداة "فيد ووتش" (FedWatch) التابعة لمجموعة CME Group الأمريكية، ارتفعت احتمالات قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة الأمريكية في اجتماع ديسمبر المقبل إلى 31.8%، مقابل نحو 16% فقط قبل أسبوع واحد فقط، بينما ارتفعت احتمالات تثبيت الفائدة خلال اجتماع يونيو المقبل إلى 99%.

تدفقات استثمارية إيجابية إلى صناديق الذهب

وفي المقابل، استمرت التدفقات الاستثمارية إلى صناديق الذهب العالمية، حيث ارتفعت حيازات صندوق SPDR Gold Trust (أكبر صندوق مؤشرات للذهب في العالم) بنحو 1.71 طن متري، لتسجل بذلك أعلى مستوى لها منذ نهاية شهر أبريل الماضي عند 1039.99 طن من الذهب الخالص.