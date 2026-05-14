تحالف مصري إماراتي يطلق مشروعات عمرانية بالقاهرة الجديدة باستثمارات تتجاوز 150 مليار جنيه

تشهد السوق العقارية المصرية انطلاق تحالف استثماري مصري إماراتي جديد يستهدف تنفيذ مشروعات متعددة الاستخدامات في القاهرة الجديدة بإجمالي استثمارات تتجاوز 150 مليار جنيه، في خطوة تعكس تنامي الشراكات الإقليمية داخل القطاع.

يضم التحالف كيانات استثمارية من الجانبين، ويبدأ نشاطه بإطلاق مشروعين رئيسيين أحدهما سكني متكامل يمتد على مساحة كبيرة بمحور استراتيجي على الطريق الدائري الأوسطي، ويضم وحدات متنوعة تشمل الفيلات والوحدات المتصلة والشقق، إلى جانب منطقة تجارية وإدارية وفندقية، مع مستهدفات مبيعات تتجاوز 200 مليار جنيه.

كما يشمل المشروع الثاني تطوير وجهة تجارية وإدارية وفندقية متكاملة داخل القاهرة الجديدة، تضم مساحات للأعمال والخدمات ونادياً اجتماعياً ومجمعاً طبياً، مع استثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه ومستهدف مبيعات يقارب 90 مليار جنيه.

ويعكس إطلاق المشروعين توجهاً نحو تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تعتمد على تنوع الاستخدامات وتعزيز القيمة الاستثمارية، في ظل ثقة متزايدة بقدرة السوق المصري على استيعاب استثمارات كبرى.

ويأتي تنفيذ هذه المشروعات من خلال شركة VIE COMMUNITIES ضمن إطار تعاون استثماري مصري إماراتي يستهدف التوسع طويل المدى في القطاع العقاري.