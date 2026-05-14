أخبار السيارات| أزمة بصناعة السيارات الألمانية تهدد 225 ألف وظيفة .. سكودا سوبيرب 2026 تباع بهذه المواصفات
إمبراطورية الـ 200 مليون جنيه.. الداخلية تضرب بيد من حديد وتكسر حصون غاسلي الأموال
باحث: إسرائيل تستثمر التوترات الإقليمية لترسيخ نفوذها العسكري في غزة ولبنان
حسم ملف إيران.. ماذا يحمل ترامب في جعبته خلال زيارة الصين؟
تطوير التعليم في مصر.. مطالب بتدريب المعلمين وتقليل كثافة الفصول لتطبيق النموذج الياباني
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل أخميم.. صور
انتظار المركبات.. ضوابط جديدة لتحصيل الرسوم وإنهاء الإتاوات العشوائية
35 مليون جنيه للزمالك بعد شهر واحد من انطلاق التطبيق الرسمي
ماركو روبيو: موقف أمريكا تجاه تايوان لم يتغير بعد لقاء ترامب وشي جين بينج
أسبوع سار للموظفين بالحكومة.. بعد 5 أيام قرار للعاملين بالدولة.. ما الخبر؟
قائد القيادة المركزية الأمريكية: حققنا أهدافنا العسكرية في إيران خلال أقل من 40 يوما
دراسة صادمة.. العمل لعدد ساعات طويلة قد يؤثر على وزنك بشكل كبير

كشفت دراسة حديثة عُرضت خلال المؤتمر الأوروبي للسمنة في إسطنبول، عن وجود علاقة مباشرة بين ساعات العمل الطويلة وارتفاع معدلات السمنة، ما دفع خبراء للمطالبة بتطبيق نظام العمل لمدة 4 أيام أسبوعيًا لتحسين الصحة العامة وتقليل معدلات الإصابة بالسمنة والتوتر.

وبحسب الدراسة، فإن الدول التي يسجل موظفوها ساعات عمل أطول، تعاني أيضًا من نسب أعلى من السمنة، مقارنة بالدول التي تعتمد أنظمة عمل أكثر مرونة وساعات أقل، مثل بعض دول شمال أوروبا.
 

وأوضح الباحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية أن تقليل ساعات العمل السنوية بنسبة 1% فقط، قد يؤدي إلى انخفاض معدلات السمنة بنسبة 0.16%، وفقا لما نضر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار الخبراء إلى أن الجلوس لفترات طويلة، والاعتماد على الوجبات السريعة، بالإضافة إلى الضغوط النفسية الناتجة عن العمل، كلها عوامل تساهم في زيادة الوزن وارتفاع معدلات السمنة.

وقالت الدكتورة براديبا كورالي-جيدارا، إحدى المشاركات في الدراسة، إن التوازن بين الحياة والعمل يمنح الأشخاص وقتًا أكبر لممارسة الرياضة، وتحضير طعام صحي، والحصول على نوم أفضل، مما ينعكس بشكل إيجابي على الوزن والصحة العامة.

هل يساهم العمل لـ 4 أيام في الأسبوع في تحسين الصحة؟

وأوضحت الدراسة أن تقليل أيام العمل قد يساعد على خفض مستويات التوتر وتحسين جودة النوم وزيادة النشاط البدني، وهي عوامل مرتبطة بشكل مباشر بالحفاظ على وزن صحي.

كما أظهرت أبحاث أخرى شملت نحو 3 آلاف موظف في 141 شركة، أن تطبيق نظام العمل 4 أيام أسبوعيًا أدى إلى:
ـ انخفاض مستويات التوتر
ـ تحسن الصحة النفسية والجسدية
ـ تقليل مشاكل النوم
ـ انخفاض معدلات الغياب المرضي
ـ زيادة الإنتاجية لدى بعض الموظفين

وأكدت الدراسة أن نحو 200 شركة في بريطانيا بدأت بالفعل تطبيق نظام العمل المضغوط بعد جائحة كورونا، ليستفيد منه أكثر من 200 ألف موظف.

انتقادات لفكرة أسبوع العمل القصير

ورغم الفوائد المحتملة، واجه المقترح انتقادات من بعض الخبراء الاقتصاديين، الذين رأوا أن تقليل أيام العمل قد يؤدي إلى انخفاض الدخل لدى بعض الفئات، وهو ما قد يؤثر سلبًا على مستويات المعيشة.

كما اعتبر آخرون أن المشكلة الأساسية لا تتعلق بعدد أيام العمل فقط، بل بزيادة أعباء العمل والضغوط اليومية التي يتعرض لها الموظفون.

وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن الحكومة لا تنوي فرض نظام العمل 4 أيام مقابل أجر كامل، لكنها تدعم سياسات العمل المرن لتحسين بيئة العمل.

العلاقة بين النوم والسمنة

وأشارت الدراسة إلى أن قلة النوم الناتجة عن ضغط العمل ترتبط بزيادة الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية، خاصة لدى الأشخاص الذين ينامون أقل من 7 ساعات يوميًا.

كما أن التوتر وقلة الراحة يرفعان مستويات هرمون الكورتيزول، المرتبط بزيادة الوزن وتراكم الدهون.

