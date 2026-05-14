دراسة صادمة.. العمل لعدد ساعات طويلة قد يؤثر على وزنك بشكل كبير

كشفت دراسة حديثة عُرضت خلال المؤتمر الأوروبي للسمنة في إسطنبول، عن وجود علاقة مباشرة بين ساعات العمل الطويلة وارتفاع معدلات السمنة، ما دفع خبراء للمطالبة بتطبيق نظام العمل لمدة 4 أيام أسبوعيًا لتحسين الصحة العامة وتقليل معدلات الإصابة بالسمنة والتوتر.

ساعات العمل الطويلة تزيد خطر السمنة

وبحسب الدراسة، فإن الدول التي يسجل موظفوها ساعات عمل أطول، تعاني أيضًا من نسب أعلى من السمنة، مقارنة بالدول التي تعتمد أنظمة عمل أكثر مرونة وساعات أقل، مثل بعض دول شمال أوروبا.



وأوضح الباحثون من جامعة كوينزلاند الأسترالية أن تقليل ساعات العمل السنوية بنسبة 1% فقط، قد يؤدي إلى انخفاض معدلات السمنة بنسبة 0.16%، وفقا لما نضر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشار الخبراء إلى أن الجلوس لفترات طويلة، والاعتماد على الوجبات السريعة، بالإضافة إلى الضغوط النفسية الناتجة عن العمل، كلها عوامل تساهم في زيادة الوزن وارتفاع معدلات السمنة.

وقالت الدكتورة براديبا كورالي-جيدارا، إحدى المشاركات في الدراسة، إن التوازن بين الحياة والعمل يمنح الأشخاص وقتًا أكبر لممارسة الرياضة، وتحضير طعام صحي، والحصول على نوم أفضل، مما ينعكس بشكل إيجابي على الوزن والصحة العامة.

هل يساهم العمل لـ 4 أيام في الأسبوع في تحسين الصحة؟

وأوضحت الدراسة أن تقليل أيام العمل قد يساعد على خفض مستويات التوتر وتحسين جودة النوم وزيادة النشاط البدني، وهي عوامل مرتبطة بشكل مباشر بالحفاظ على وزن صحي.

كما أظهرت أبحاث أخرى شملت نحو 3 آلاف موظف في 141 شركة، أن تطبيق نظام العمل 4 أيام أسبوعيًا أدى إلى:

ـ انخفاض مستويات التوتر

ـ تحسن الصحة النفسية والجسدية

ـ تقليل مشاكل النوم

ـ انخفاض معدلات الغياب المرضي

ـ زيادة الإنتاجية لدى بعض الموظفين

وأكدت الدراسة أن نحو 200 شركة في بريطانيا بدأت بالفعل تطبيق نظام العمل المضغوط بعد جائحة كورونا، ليستفيد منه أكثر من 200 ألف موظف.

انتقادات لفكرة أسبوع العمل القصير

ورغم الفوائد المحتملة، واجه المقترح انتقادات من بعض الخبراء الاقتصاديين، الذين رأوا أن تقليل أيام العمل قد يؤدي إلى انخفاض الدخل لدى بعض الفئات، وهو ما قد يؤثر سلبًا على مستويات المعيشة.

كما اعتبر آخرون أن المشكلة الأساسية لا تتعلق بعدد أيام العمل فقط، بل بزيادة أعباء العمل والضغوط اليومية التي يتعرض لها الموظفون.

وأكد متحدث باسم الحكومة البريطانية أن الحكومة لا تنوي فرض نظام العمل 4 أيام مقابل أجر كامل، لكنها تدعم سياسات العمل المرن لتحسين بيئة العمل.

العلاقة بين النوم والسمنة

وأشارت الدراسة إلى أن قلة النوم الناتجة عن ضغط العمل ترتبط بزيادة الرغبة في تناول الأطعمة غير الصحية، خاصة لدى الأشخاص الذين ينامون أقل من 7 ساعات يوميًا.

كما أن التوتر وقلة الراحة يرفعان مستويات هرمون الكورتيزول، المرتبط بزيادة الوزن وتراكم الدهون.