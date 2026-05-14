تعليمات عاجلة من التعليم بشأن امتحانات الطلاب المصريين في الخارج 2026

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا عاجلا بشأن إجراءات تأدية الاختبارات الالكترونية لأبناؤونا فى الخارج لطلاب الصف الأول والثانى الاعدادى ، والأول والثاني الثانوي ، أعلنت خلاله ما يلي :

تم اعلان الحسابات وكلمات المرور الخاصة بطلاب الصف الأول والثاني الاعدادي والأول والثاني الثانوي على منصة الاختبارات لتأدية اختبارات الفصل الدراسي الثاني العام الدراسي (2026 / 2025) .



نهيب بالساده أولياء الأمور الدخول بحساباتهم الرسمية على منصة أبناؤنا في الخارج https://sabroad.emis.gov.eg/Exams وذلك لاستلام الحسابات الخاصة بالطلاب لتأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، وفقا للجدول الرسمي المعلن للامتحانات .





بشأن الطلاب المقيدين على نظام الدمج بالصف الاول والثاني الاعدادي والاول والثاني الثانوي ، فسوف يتم اتاحة الاختبارات الخاصة بهم بصيغه pdf من خلال الرابط https://sabroad.emis.gov.eg/Exams على أن يقوموا بتأدية الاختبارات الخاصة بهم ، وفقا للإجراءات التي تم اتباعها خلال الفصل الدراسي الاول

جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني

وبحسب جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني المعلنة رسميا الآن على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، فمن المقرر أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني من يوم 16 مايو 2026

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، غلق الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل الإستمارة الإلكترونية لطلاب أبناؤنا فى الخارج 2026 لجميع الصفوف الدراسية ، أمس الأحد الموافق 3 مايو 2026

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار غلق الموقع يأتي للإستعداد لإعلان أرقام جلوس لطلاب المتقدمين لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 ، وجداول إمتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الثاني (٢٠٢٦/٢٠٢٥) .

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالسادة أولياء الأور ، بضرورة متابعة موقع المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج