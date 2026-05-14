إصابة 12 شخصًا في حريق بمصنعي بويات وكرتون بالعاشر من رمضان

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية محمد بطيشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، بالتوجه فورًا إلى موقع الحادث، عقب تلقي بلاغ من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، يفيد بنشوب حريق مفاجئ بمصنعي (بويات – كرتون) بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان،وذلك لمتابعة الموقف ميدانيًا والتنسيق مع الجهات المعنية للسيطرة على الحريق وتقديم الدعم اللازم.

وجّه المحافظ رئيس هيئة الإسعاف بسرعة الدفع بسيارات الإسعاف اللازمة لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة، مع تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية العاجلة، والتأكد من توفير كافة أوجه الدعم الطبي للمصابين ومتابعة حالتهم الصحية أولًا بأول.

شدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الصحة رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات، والتعامل الفوري مع الحالات المصابة، مع استمرار التنسيق الكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية لمتابعة تداعيات الحادث.

ووفقًا للبيانات الأولية، أسفر الحادث عن إصابة ١٢ شخصًا بإصابات متنوعة، وتم نقلهم إلى مستشفى العاشر الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.