الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

محمد أبو العينين في عيد العمال: العامل المصري أساس التنمية وبناء الجمهورية الجديدة

النائب محمد ابو العينين
يارا أمين

أكد النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول البحر المتوسط، أن العامل المصري يمثل الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة، وأن ما تحقق من إنجازات عمرانية وتنموية هائلة في مختلف المحافظات خلال السنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء بسواعد العمال والمهندسين المصريين.

جاء ذلك خلال مشاركة النائب محمد أبو العينين اليوم الخميس في الاحتفالية السنوية لعيد العمال، لتكريم 300 عاملا من مختلف الشركات والهيئات التابعة لمحافظة الجيزة، وذلك بمسرح قاعة سيد درويش، وبحضور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة وعدد من القيادات التنفيذية والتشريعية ووالعمالية.

أبو العينين: المصريون أثبتوا قدرتهم على البناء والإنجاز والعاصمة الإدارية نموذج عالمي

وقال أبو العينين، أن التجربة التي شهدتها العاصمة الإدارية الجديدة أصبحت محل إشادة وحديث العالم، فالمصريين أثبتوا قدرتهم على الفكر والبناء والتشييد في وقت قياسي، إمتدادًا لتاريخهم الطويل في الحضارة والعمارة.

وأشاد أبو العينين بإنجازات القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن شواهد التنمية باتت واضحة في مختلف أنحاء الجمهورية المصرية، وأن عمال مصر كانوا العنصر الأساسي في تنفيذ تلك المشروعات.

كما أشاد أبو العينين  بحالة الأمن والاستقرار التي تعيشها مصر تحت مظلة القوات المسلحة والشرطة المصرية ، مؤكدا أن قرارات الرئيس بشأن الخطوط الحمراء أسهمت في تحقيق الأمن والأمان للدولة المصرية.

وأكد أبو العينين، استنادا إلى خبرته التي تمتد لأكثر من 40 عاما، أن المرحلة الحالية تتطلب التركيز على الإنتاج والعمل الجاد، مشددا على أن الإنتاجية والعامل الماهر يمثلان الركيزة الأساسية لتحقيق هدف دخول مصر ضمن أكبر 30 دولة اقتصادية في العالم.

وشدد على أهمية مواكبة التطور التكنولوجي والاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في سوق العمل، قائلا « أن المرحلة المقبلة تتطلب إعدادًا جديدًا قائمًا على بناء العقول وتأهيل الشباب بالعلم والفكر والتدريب المستمر».
واستكمل أبو العينين، « العامل المصري يحظي بتقدير كبير داخل مصر وخارجها، وأن الاستثمار الحقيقي يكمن في الإنسان المصري وقدرته على الإبداع والعمل والإنتاج». 
واستقبل رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين بحفاوة كبيرة بالهتافات من جانب عمال مصر المكرمين وأسرهم خلال الاحتفالية، كما قام محافظ الجيزة بصحبة النائب محمد أبو العينين بتكريم 300 من العمال المتميزين الذين تصدروا «لوحة الشرف» بمحافظة الجيزة لعام 2026، إلي جانب تكريم عدد من القيادات والرموز والرموز العمالية تقديرًا لمسيرتهم وعطائهم في خدمة قضايا العمال والوطن.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمها اتحاد نقابات عمال الجيزة، اليوم الخميس، بمناسبة عيد العمال على مسرح سيد درويش، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، والنائب محمد أبو العينين، وممثلين عن وزارة العمل والأزهر والكنيسة، إلى جانب عدد من الشخصيات العامة.

المشي بعد العمليات الجراحية يلعب دورًا مهمًا في تسريع التعافي
النباتات في الشرفة تقلل التلوث بنسبة كبيرة
جانب من الحريق
خطوة يوميًا قد تمنع زيادة الوزن مجددًا
