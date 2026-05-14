16 تصريحاً جديداً عن امتحانات الثانوية العامة والمناهج الجديدة|ماذا أعلن وزير التعليم؟

أدلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم بعدد من التصريحات الهامة اليوم خلال لقاءه بعدد من محرري ملف التعليم في الصحف والمواقع
وجاءت أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم كما يلي :
- الإعلام والصحافة شركاء في بناء الوعي ودعم تطوير التعليم
- امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون داخل مجمعات تضم عددا من لجان الامتحانات
- 613 مجمعًا امتحانيًا يضم 2032 لجنة على مستوى الجمهورية لضمان الانضباط الكامل
- امتحانات الثانوية العامة ستكون في مستوى الطالب المتوسط مع أسئلة لقياس التميز والتفكير
- لا تهاون مع أي تجاوزات داخل لجان الثانوية العامة وإجراءات حاسمة ضد المخالفين
- أكثر من 921 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام
- إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة عقب عيد الأضحى
- استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الغش والإخلال بسير الامتحانات وتطبيق أحدث وسائل الرقابة
- النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة تدريب عملي للطلاب على شكل الامتحانات
- تطوير مناهج الرياضيات والعلوم بالتعاون مع اليابان يستهدف الاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير المناهج وليس اقتباسا للمناهج
- اليابان من أفضل دول العالم في التعليم ونستفيد من نموذجها الناجح
- دراسة البرمجة والثقافة المالية تساهم في نقل الطلاب من التعلم النظري إلى التطبيق العملي في التكنولوجيا والاستثمار
- نواصل الجهود لتنفيذ خطة إنهاء الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية بالكامل بحلول عام 2027
- 225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية العام الدراسي المقبل
- التوسع في إنشاء مدارس فنية دولية بالتعاون مع الجانب الإيطالي
- تحويل التعليم الفني إلى تعليم دولي متطور يواكب سوق العمل العالمي
جدير بالذكر أنه قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً موسعًا مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، لاستعراض مستجدات تطوير المنظومة التعليمية، ومشاركة الرؤى والخطط التنفيذية المتعلقة بمختلف محاور العمل داخل الوزارة، بالإضافة إلى استعراض استعدادات الوزارة المكثفة لامتحانات الثانوية العامة.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف في مستهل اللقاء أن الإعلام والصحافة يلعبان دورًا مهمًا في دعم جهود الوزارة، من خلال نقل المعلومات والرؤى بصورة واضحة وشفافة، بما يسهم في توعية أولياء الأمور والرأي العام، مؤكدًا أن دور الإعلام والصحافة لم يعد يقتصر على نقل ما يحدث داخل المدرسة فقط، بل أصبح شريكًا أساسيًا في بناء الوعي المجتمعي وتقديم رسالة وطنية هادفة تصل إلى مختلف فئات المجتمع.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا التعاون يعكس روح الوطنية والشفافية والإخلاص في العمل، مثمنًا كافة الجهود الإعلامية المبذولة في دعم العملية التعليمية.