16 تصريحاً جديداً عن امتحانات الثانوية العامة والمناهج الجديدة|ماذا أعلن وزير التعليم؟

أدلى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم بعدد من التصريحات الهامة اليوم خلال لقاءه بعدد من محرري ملف التعليم في الصحف والمواقع

وجاءت أبرز تصريحات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اليوم كما يلي :

الإعلام والصحافة شركاء في بناء الوعي ودعم تطوير التعليم

امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون داخل مجمعات تضم عددا من لجان الامتحانات

613 مجمعًا امتحانيًا يضم 2032 لجنة على مستوى الجمهورية لضمان الانضباط الكامل

امتحانات الثانوية العامة ستكون في مستوى الطالب المتوسط مع أسئلة لقياس التميز والتفكير

لا تهاون مع أي تجاوزات داخل لجان الثانوية العامة وإجراءات حاسمة ضد المخالفين

أكثر من 921 ألف طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة هذا العام

إعلان أرقام جلوس امتحانات الثانوية العامة عقب عيد الأضحى

استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة الغش والإخلال بسير الامتحانات وتطبيق أحدث وسائل الرقابة

النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة تدريب عملي للطلاب على شكل الامتحانات

تطوير مناهج الرياضيات والعلوم بالتعاون مع اليابان يستهدف الاستفادة من الخبرات اليابانية في تطوير المناهج وليس اقتباسا للمناهج

اليابان من أفضل دول العالم في التعليم ونستفيد من نموذجها الناجح

دراسة البرمجة والثقافة المالية تساهم في نقل الطلاب من التعلم النظري إلى التطبيق العملي في التكنولوجيا والاستثمار

نواصل الجهود لتنفيذ خطة إنهاء الفترة المسائية بالمرحلة الابتدائية بالكامل بحلول عام 2027

225 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية العام الدراسي المقبل

التوسع في إنشاء مدارس فنية دولية بالتعاون مع الجانب الإيطالي

تحويل التعليم الفني إلى تعليم دولي متطور يواكب سوق العمل العالمي

جدير بالذكر أنه قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لقاءً موسعًا مع محرري ملف التعليم بالصحف والمواقع الإلكترونية، لاستعراض مستجدات تطوير المنظومة التعليمية، ومشاركة الرؤى والخطط التنفيذية المتعلقة بمختلف محاور العمل داخل الوزارة، بالإضافة إلى استعراض استعدادات الوزارة المكثفة لامتحانات الثانوية العامة.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف في مستهل اللقاء أن الإعلام والصحافة يلعبان دورًا مهمًا في دعم جهود الوزارة، من خلال نقل المعلومات والرؤى بصورة واضحة وشفافة، بما يسهم في توعية أولياء الأمور والرأي العام، مؤكدًا أن دور الإعلام والصحافة لم يعد يقتصر على نقل ما يحدث داخل المدرسة فقط، بل أصبح شريكًا أساسيًا في بناء الوعي المجتمعي وتقديم رسالة وطنية هادفة تصل إلى مختلف فئات المجتمع.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن هذا التعاون يعكس روح الوطنية والشفافية والإخلاص في العمل، مثمنًا كافة الجهود الإعلامية المبذولة في دعم العملية التعليمية.