معالج بحقنة القهوة: بشتغل بقالي 6 سنين.. وربنا جعلني سببا في شفاء الملايين

أكد أبو عبد الله منصور معالج بحقنة القهوة، أنه يعمل في هذا المجال منذ 5 إلى 6 سنوات، مشيرًا، إلى أنه اعتمد على تجربته الشخصية أولًا، وأنه - بحسب قوله - جرب بنفسه ما يقدمه قبل نشره للناس.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": «ربنا جعلني سبب في شفاء ملايين من الناس»، مشيرًا إلى أن لديه متابعين من "كل أنحاء العالم".

لكن الإعلامية واصلت الضغط بأسئلة دقيقة قائلة: «مين الأطباء اللي اتكلمت معاهم؟ وفي أنهي بلد؟»، وهو ما قوبل بردود متكررة من الضيف بطلب الرجوع إلى السوشيال ميديا، قائلاً: «خشوا شوفوا على السوشيال ميديا، الأطباء بيتكلموا في الأمر ده»، في محاولة لإثبات ما وصفه بـ"المصداقية"، دون تقديم أسماء أو جهات طبية محددة خلال الحوار.

واحتدم النقاش أكثر عندما طالبت بسمة وهبة بإجابات مباشرة دون إحالة إلى المنصات الرقمية، قائلة: «أنا بسألك أنت مش هخش أنا»، ليرد أبو عبد الله بانفعال نسبي: «خشوا شوفوا أنتم ليه مكسلين»، مؤكدًا أن من وجهة نظره هناك قبول طبي عالمي لما يقدمه، وهو ما لم يقابله الطرف الآخر بتأكيد أو نفي، بل استمر في طلب توضيحات محددة.

وشهدت المداخلة الهاتفية على وقع جدل واضح بين الطرفين، حيث تمسكت بسمة وهبة بالحصول على إجابات مباشرة ومحددة، بينما أصر أبو عبد الله على الإحالة إلى السوشيال ميديا كمصدر لمعلوماته، ما جعل الحوار مفتوحًا أمام تفسيرات واسعة حول طبيعة ما يُطرح من ادعاءات طبية عبر المنصات غير المتخصصة.

